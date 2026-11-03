Q2 Results Today 3rd Nov: एसबीआई, बजाज फिनसर्व, एनएसई समेत इन कंपनियों के आएंगे नतीजे, देखें पूरी लिस्ट
शेयर बाजार की कई बड़ी कंपनियों के सितंबर तिमाही के नतीजों पर निवेशकों की नजर रहेगी। सरकारी बैंक SBI से लेकर बजाज फिनसर्व, NSE और ल्यूपिन तक अपनी कमाई का ब्योरा पेश करेंगे। इसके अलावा रिटेल, फार्मा और मेटल सेक्टर की कंपनियां भी अहम अपडेट देंगी।
Q2FY27 Results Today: शेयर बाजार में मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को कई बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे आने वाले हैं। इनमें देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), बजाज फिनसर्व, सोलर इंडस्ट्रीज, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी और फार्मा कंपनी ल्यूपिन शामिल हैं। ये कंपनियां जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान अपने कारोबार और मुनाफे का हिसाब पेश करेंगी।
कमोडिटी एक्सचेंज MCX यानी Multi Commodity Exchange of India भी आज अपने नतीजे पेश करेगा। इसके अलावा Linde India, Gujarat Fluorochemicals, Authum Investment & Infrastructure और AIA Engineering जैसी कंपनियां भी अपनी तिमाही कमाई का ब्योरा देंगी।
रिटेल और कंज्यूमर सेक्टर में Bata India, V2 Retail, V-Mart Retail और Lux Industries के नतीजे आने वाले हैं। वहीं GNG Electronics, Embassy Developments, Northern Arc Capital और Mahanagar Gas भी अपनी तिमाही रिपोर्ट जारी करेंगी।
इसके अलावा Graphite India, Inox India, Chambal Fertilisers and Chemicals, Bayer CropScience, Jyoti CNC Automation, Asahi India Glass, KSB, Ion Exchange, Transrail Lighting और Utkarsh Small Finance Bank समेत कई अन्य कंपनियां भी 3 नवंबर को सितंबर तिमाही के नतीजे जारी करेंगी।
3 नवंबर को इन कंपनियों के आएंगे नतीजे- LIST
- Aarti Drugs
- AIA Engineering
- Asahi India Glass
- ASK Automotive
- Authum Investment & Infrastructure
- Bajaj Finserv
- Bajaj Holdings & Investment
- Bata India
- Bayer CropScience
- Chambal Fertilisers and Chemicals
- Emcure Pharmaceuticals
- Embassy Developments
- Endurance Technologies
- Fractal Analytics
- GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
- Global Health
- GNG Electronics
- Graphite India
- Gujarat Fluorochemicals
- Inox India
- Ion Exchange
- Jyoti CNC Automation
- KSB
- Linde India
- Lloyds Metals and Energy
- Lupin
- Lux Industries
- Mahanagar Gas
- Metropolis Healthcare
- Minda Corporation
- Multi Commodity Exchange of India (MCX)
- National Stock Exchange of India (NSE)
- Neuland Laboratories
- Northern Arc Capital
- Novartis India
- Pfizer
- Solar Industries India
- State Bank of India (SBI)
- Transrail Lighting
- Utkarsh Small Finance Bank
- V2 Retail
- Vijaya Diagnostic Centre
- V-Mart Retail