सोने में गिरावट के बाद जबरदस्त वापसी, क्या अब ₹1.50 लाख पार करेगा गोल्ड? चांदी को लेकर भी बड़ा अपडेट

तेज गिरावट के बाद सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी लौटती दिख रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $4,200 प्रति औंस के स्तर की ओर बढ़ रहा है। वहीं, चांदी की कीमतों में तेजी का रुख तो है, लेकिन इसकी रफ्तार सोने के मुकाबले सीमित बनी हुई है। ऐसे में निवेशकों की नजर अब सोने और चांदी की कीमतों में आगे होने वाले उतार-चढ़ाव पर है। हालांकि बड़ा सवाल है कि क्या सोने की यह रिकवरी आगे भी जारी रहेगी और चांदी की कीमतों में कितनी बढ़त देखने को मिल सकती है?

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15 अक्टूबर को MCX पर गोल्ड फ्यूचर्स 1.17% की बढ़त के साथ ₹1,47,558 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, सिल्वर फ्यूचर्स 0.61% चढ़कर ₹2,09,606 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड फ्यूचर्स 1.45% की तेजी के साथ $4,167.34 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि सिल्वर फ्यूचर्स 0.45% बढ़कर करीब $56 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

सोने की कीमतों में रिकवरी की वजह क्या है?

SMC Global Securities Limited की वंदना भारती के मुताबिक, सोने की कीमतों में तेज गिरावट के बाद अब रिकवरी आई है। गिरावट की एक बड़ी वजह सोना वायदा बाजार में भारी बिकवाली थी।

अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए $4,200 से $4,220 का स्तर अहम माना जा रहा है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की बढ़त का पूरा असर घरेलू कीमतों पर दिखना जरूरी नहीं है। एक्सपर्ट वंदना भारती के अनुसार, भारतीय रुपये की मजबूती घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में तेजी को सीमित कर रही है।

MCX पर गोल्ड फ्यूचर्स ₹1,45,000 से ₹1,50,000 प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर सकता है। ऐसे में ₹1.50 लाख का स्तर निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

चांदी की कीमतों पर दबाव क्यों?

सोने के मुकाबले चांदी की कीमतों में रिकवरी धीमी बनी हुई है। भारती के मुताबिक, चांदी सोने की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव वाली कमोडिटी है, जिसके कारण इसकी कीमतों में तेजी और गिरावट दोनों ज्यादा तेज हो सकती हैं।

इसके बावजूद, MCX पर चांदी की कीमतों में ₹2,15,000 प्रति किलोग्राम तक रिकवरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

फिलहाल, निवेशकों की नजर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के 4,200-4,220 के स्तर, MCX गोल्ड के ₹1.45 लाख–₹1.50 लाख के दायरे और चांदी के ₹2.15 लाख प्रति किलोग्राम के संभावित रिकवरी स्तर पर रहेगी।