iOS 27 Update: iPhone पर Spotify चलाना हुआ आसान! अब Siri से गाने सुनने के लिए नहीं बोलना होगा ऐप का नाम

अगर आप iPhone पर गाने सुनने के लिए Spotify इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Spotify ने iOS 27 के लिए नया अपडेट पेश किया है, जिससे Siri के जरिए गाने सुनना पहले से आसान हो जाएगा। अब योग्य यूजर्स को हर बार गाना चलाने के लिए Siri से 'on Spotify' कहने की जरूरत नहीं होगी। Siri आपकी पसंद के म्यूजिक ऐप को पहचानकर सीधे गाने चला सकेगी।

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Spotify ने 13 अक्टूबर को इस नए फीचर की घोषणा की है। हालांकि, यह सुविधा सभी iPhone यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

अब Siri से क्या-क्या करवा सकेंगे?

नए अपडेट के बाद यूजर्स Siri को बोलकर अपने पसंदीदा गाने और एल्बम चला सकेंगे। इसके अलावा पॉडकास्ट, ऑडियोबुक और अपनी पसंद की प्लेलिस्ट भी सुन सकेंगे।

यूजर्स Spotify के DJ फीचर का इस्तेमाल कर सकेंगे और पहले से सुने जा रहे पॉडकास्ट को दोबारा शुरू कर सकेंगे। इससे ड्राइविंग, एक्सरसाइज या दूसरे काम करते समय बिना फोन छुए म्यूजिक सुनना आसान होगा।

बोलकर तैयार कर सकेंगे अपनी पसंद की प्लेलिस्ट

इस अपडेट की एक खास सुविधा AI की मदद से प्लेलिस्ट बनाना है। Spotify के Prompted Playlist फीचर के जरिए यूजर्स अपनी पसंद बताकर गानों की लिस्ट तैयार कर सकेंगे।

उदाहरण के लिए, अगर आप Siri से वर्कआउट के लिए जोश बढ़ाने वाले गाने चलाने को कहेंगे, तो Spotify आपकी पसंद, पहले सुने गए गानों और म्यूजिक ट्रेंड के आधार पर प्लेलिस्ट तैयार कर सकता है।

यह फीचर Spotify पर पहले से मौजूद है, लेकिन अब इसे Siri के जरिए इस्तेमाल करना भी संभव होगा।

गाने बदलना और आवाज कम-ज्यादा करना भी आसान

Siri के जरिए यूजर्स गाने रोक सकेंगे, अगला गाना चला सकेंगे और आवाज कम या ज्यादा कर सकेंगे। इसके अलावा अपनी पसंद के मुताबिक गानों के सुझाव भी मांग सकेंगे।

हालांकि, सभी वॉयस कमांड हर डिवाइस और ऐप पर एक जैसे काम करें, यह जरूरी नहीं है।

किन iPhone यूजर्स को मिलेगा नया फीचर?

Spotify का नया Siri इंटीग्रेशन इस्तेमाल करने के लिए iPhone 15 Pro या उससे नया मॉडल होना जरूरी है। फोन में iOS 27 या उससे नया सॉफ्टवेयर और Apple Intelligence चालू होना चाहिए। साथ ही Siri की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए।

फिलहाल यह सुविधा यूरोपीय संघ के देशों में उपलब्ध नहीं है। जिन यूजर्स को नया फीचर नहीं मिला है, वे पहले की तरह Siri को कमांड देते समय 'on Spotify' बोलकर गाने चला सकते हैं।