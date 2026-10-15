IMD Weather Alert: दिल्ली-NCR में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी! जानें यूपी, हरियाणा और राजस्थान का हाल

Weather Update: दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 15 अक्टूबर को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। वहीं, कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ ओले भी गिर सकते हैं। मौसम में इस बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) है।

advertisement

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम?

IMD के मुताबिक, 15 अक्टूबर को दिल्ली-NCR के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर मध्यम बारिश की भी संभावना है। दोपहर और शाम के समय गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हवा की रफ्तार बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

रात में भी बारिश होने के आसार हैं। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

16 अक्टूबर को भी बारिश हो सकती है। हालांकि, 17 अक्टूबर से मौसम साफ होने की उम्मीद है।

उत्तर भारत के इन राज्यों में भी अलर्ट

दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी बारिश और आंधी का अलर्ट है। कुछ इलाकों में ओले गिरने की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम खराब रह सकता है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 अक्टूबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है।

दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी

IMD के मुताबिक, देश से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। वहीं, दक्षिण भारत में 15 अक्टूबर से उत्तर-पूर्वी मानसून की शुरुआत होने की संभावना है।

इसके चलते तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल और माहे में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

19 अक्टूबर तक कहां रहेगा बारिश का असर?

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण भारत के कई राज्यों में 19 अक्टूबर तक बारिश जारी रह सकती है। भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरने और यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

वहीं, उत्तर भारत में तेज हवाओं और ओलावृष्टि से परेशानी बढ़ सकती है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।