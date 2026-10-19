पनीर, खोया, मांस और मछली की बिक्री पर FSSAI की सख्ती! अब स्टोरेज से डिलीवरी तक मानने होंगे ये नियम

अगर आप बाजार से पनीर, खोया, मांस या मछली खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने जल्दी खराब होने वाले इन खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अब इनकी खरीद, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर ग्राहकों तक डिलीवरी के दौरान सही तापमान और साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी होगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।

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FSSAI ने क्यों बढ़ाई सख्ती?

FSSAI ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि पनीर, खोया, मांस और मछली जैसे खाद्य पदार्थों की हैंडलिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है।

रेगुलेटर के मुताबिक, कई बार इन चीजों को सही तापमान पर न तो रखा जाता है और न ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ऐसे में इनमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं और खाने-पीने की चीजें खराब हो सकती हैं। इससे लोगों की सेहत को खतरा हो सकता है।

FSSAI issues an advisory on handling, storage, and transportation of perishable foods like khoas, paneer, meat, and fish under controlled temperature conditions throughout the supply chain. FBOs must ensure strict adherence to hygiene and temperature standards #FSSAIAdvisory https://t.co/U4XZc09Xf4 — FSSAI (@fssaiindia) October 18, 2026

स्टोरेज से डिलीवरी तक सही तापमान जरूरी

FSSAI ने साफ किया है कि खाद्य कारोबारियों को सप्लाई चेन के हर चरण में तय तापमान बनाए रखना होगा। यानी सामान की खरीद से लेकर उसे अंतिम ग्राहक तक पहुंचाने के दौरान तापमान संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी है।

यह नियम खाद्य पदार्थों के निर्माण, पैकिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री से जुड़े सभी कारोबारियों पर लागू होते हैं।

गंदे वाहनों में नहीं ले जा सकेंगे सामान

FSSAI ने निर्देश दिया है कि पनीर, खोया, मांस और मछली जैसी चीजों को केवल साफ-सुथरे, ढके हुए और खाद्य पदार्थों की ढुलाई के लिए उपयुक्त वाहनों में ही ले जाया जाए।

इसके अलावा खाने-पीने की चीजों की पैकिंग के लिए फूड-ग्रेड मटेरियल का इस्तेमाल करना होगा। स्टोरेज, लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सामान को धूल, नमी, कीड़े-मकोड़ों, नुकसान और दूसरे पदार्थों से होने वाले संक्रमण से बचाना भी जरूरी होगा।

कारोबारियों को रखना होगा पूरा रिकॉर्ड

FSSAI ने कारोबारियों को सामान की खेप से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड रखने और उसकी ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ने पर इनवॉइस और दूसरे संबंधित दस्तावेज भी दिखाने होंगे।

ये नियम खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 के शेड्यूल 4 के तहत तय साफ-सफाई और स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं से जुड़े हैं।

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नियम तोड़ने पर जब्त और नष्ट हो सकता है सामान

FSSAI ने राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, भारतीय रेलवे और अपने क्षेत्रीय निदेशकों से निगरानी बढ़ाने को कहा है। संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण और परिवहन जांच के दौरान नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

अगर कोई कारोबारी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसमें खाद्य पदार्थों को जब्त करना और उन्हें नष्ट करना भी शामिल है।