रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदते समय आपने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स की कीमत पहले जैसी है, लेकिन उनका पैकेट छोटा हो गया है। वहीं, कुछ सामान के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। बढ़ती महंगाई के बीच एफएमसीजी (FMCG) कंपनियां अपने मुनाफे और ग्राहकों की मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए कई तरीके अपना रही हैं। आइए जानते हैं कंपनियों की इस रणनीति का आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है।

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ITC ने 8 फीसदी तक बढ़ाए दाम

आईटीसी (ITC) ने पिछले पांच से छह महीनों में चुनिंदा प्रोडक्ट्स की कीमतों में 3-4 फीसदी से लेकर 7-8 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। पीटीआई के मुताबिक, आईटीसी के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बिजनेस के डिविजनल चीफ एग्जीक्यूटिव समीर सत्पथी ने बताया कि कंपनी कच्चे माल की खरीद, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में सुधार करके लागत घटाने पर ध्यान दे रही है, ताकि ग्राहकों पर कम से कम बोझ पड़े।

क्यों बढ़ रही है कंपनियों की लागत?

कच्चे तेल से बनने वाले प्रोडक्ट्स, पाम ऑयल और उससे जुड़े कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने पर्सनल केयर इंडस्ट्री की मुश्किलें बढ़ाई हैं। इनका इस्तेमाल साबुन, शैंपू, डिटर्जेंट और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स बनाने में होता है। इसके अलावा प्लास्टिक और पेट्रोलियम आधारित पैकेजिंग मटेरियल भी महंगा हुआ है।

कीमत वही लेकिन कम मिल रहा सामान

कई एफएमसीजी कंपनियां कीमत बढ़ाने के बजाय पैकेट में सामान की मात्रा कम करने की रणनीति अपना रही हैं। इसे श्रिंकफ्लेशन (Shrinkflation) कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर 50 रुपये में मिलने वाले 100 ग्राम के साबुन का वजन घटाकर 90 ग्राम कर दिया जाए, तो प्रति ग्राम उसकी कीमत करीब 11.1 फीसदी बढ़ जाएगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

ये कंपनियां भी अपना रहीं रणनीति

सितंबर तिमाही के नतीजों के दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर इंडिया, मैरिको, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भी चुनिंदा प्रोडक्ट्स की कीमतों और पैकेट के साइज में बदलाव को महंगाई से निपटने की रणनीति बताया। कंपनियों को डर है कि ज्यादा कीमत बढ़ाने से ग्राहक सस्ते ब्रांड की ओर जा सकते हैं।

प्रोडक्ट बनाने के तरीके में भी बदलाव

कंपनियां प्रोडक्ट बनाने के फॉर्मूले, प्रोडक्शन प्रोसेस और कच्चे माल के विकल्पों पर भी काम कर रही हैं। इसका मकसद क्वालिटी और जरूरी नियमों से समझौता किए बिना लागत घटाना है। महंगाई के बावजूद सितंबर तिमाही में आईटीसी के एफएमसीजी सेगमेंट का EBITDA मार्जिन सालाना आधार पर 50 बेसिस पॉइंट्स से ज्यादा बढ़ा है।

क्या आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे दाम?

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आईटीसी के मुताबिक, आगे कीमतें बढ़ाने का फैसला कच्चे माल की लागत, बाजार में प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। फिलहाल कंपनी ने कीमतों में और बढ़ोतरी की शुरुआत नहीं की है। ऐसे में ग्राहकों को खरीदारी करते समय सिर्फ पैकेट की कीमत नहीं, बल्कि उसकी मात्रा और प्रति ग्राम कीमत भी देखनी चाहिए।