रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलने वाली सैलरी बंद हो जाती है, लेकिन घर का खर्च, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतें बनी रहती हैं। बढ़ती महंगाई के चलते बैंक में जमा पैसों की खरीदने की क्षमता भी कम होती जाती है। ऐसे में म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट प्लानिंग का एक विकल्प हो सकता है। आइए जानते हैं कि इसके लिए कौन से फंड चुन सकते हैं और निवेश से लेकर पैसे निकालने तक किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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रिटायरमेंट के लिए कौन से म्यूचुअल फंड चुनें?

इक्विटी फंड: ये मुख्य रूप से शेयर बाजार में निवेश करते हैं। इनमें लंबे समय में पैसा बढ़ने की संभावना रहती है, लेकिन बाजार के उतार-चढ़ाव का जोखिम भी होता है।

डेट फंड: ये सरकारी सिक्योरिटीज, कॉरपोरेट बॉन्ड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। इनमें ब्याज दर, क्रेडिट और लिक्विडिटी से जुड़े जोखिम होते हैं।

हाइब्रिड फंड: इनमें इक्विटी और डेट जैसे अलग-अलग एसेट्स में निवेश किया जाता है। निवेश के अनुपात पर इनका जोखिम निर्भर करता है।

लाइफ साइकिल फंड: इनमें तय रणनीति के अनुसार समय के साथ निवेश का अनुपात बदलता है। इनकी अवधि 5 साल के गुणकों में होती है।

रिटायरमेंट फंड: इनमें कम से कम 5 साल या रिटायरमेंट की उम्र तक, जो भी पहले हो, लॉक-इन रहता है। सेबी के मार्च 2026 के नियमों के तहत

पुराने रिटायरमेंट फंड जारी रखने वाली कंपनियां 30 साल के लाइफ साइकिल फंड लॉन्च नहीं कर सकतीं। इसके अलावा इंडेक्स फंड, ETF और फंड ऑफ फंड्स पर भी विचार कर सकते हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

रिटायरमेंट के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी, इसका हिसाब महंगाई को ध्यान में रखकर लगाएं। आज के 50,000 रुपये की वैल्यू 20 साल बाद उतनी नहीं रहेगी।

रिटायरमेंट में बचे साल, जोखिम लेने की क्षमता, रिस्कोमीटर, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड जरूर देखें। निवेशक छोटी SIP से शुरुआत कर सकते हैं या एकमुश्त पैसा लगा सकते हैं।

रिटायरमेंट के बाद कैसे मिलेगा हर महीने पैसा?

सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) के जरिए हर महीने या तीन महीने में तय रकम निकाल सकते हैं। इसके लिए मौजूदा NAV पर फंड की यूनिट्स बेची जाती हैं। बाकी पैसा निवेश में बना रहता है। हालांकि, SWP जीवनभर पेंशन की गारंटी नहीं देता।

जरूरत के हिसाब से बांटें अपना पैसा

0 से 3 साल के खर्चों के लिए लिक्विड या शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड, 3 से 7 साल के लिए डेट या हाइब्रिड फंड और 7 साल से ज्यादा की जरूरतों के लिए इक्विटी फंड पर विचार कर सकते हैं। यह केवल एक उदाहरण है।

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टैक्स और जोखिम का भी रखें ध्यान

समय-समय पर इक्विटी, डेट और गोल्ड में निवेश का अनुपात रिव्यू करें। पैसे निकालने से पहले कैपिटल गेन्स टैक्स और एग्जिट लोड समझें। याद रखें कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न और रिटायरमेंट इनकम की गारंटी नहीं होती है।