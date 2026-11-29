आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी की जंग लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों देश एडवांस चिप और नई टेक्नोलॉजी के मामले में एक-दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। इस बीच Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग से जुड़ा विवाद अमेरिका और चीन के टेक्नोलॉजी संबंधों में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस पूरे मामले में नेशनल सिक्योरिटी से लेकर ग्लोबल AI मार्केट तक कई सवाल खड़े हो गए हैं।

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जेन्सेन हुआंग से होगी पूछताछ

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाली अमेरिकी संसद की तीन कमेटियां जेन्सेन हुआंग से पूछताछ करेंगी। हुआंग ने निजी संबंधों से जुड़े विवाद के बाद इस्तीफा दिया था। इसमें एक संदिग्ध चीनी खुफिया एजेंट के साथ संबंध होने का आरोप भी शामिल है। हालांकि, कुछ दिनों बाद ही उनकी सीईओ पद पर वापसी हो गई।

क्या है नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला?

हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी, इंटेलिजेंस कमेटी और सेलेक्ट कमेटी ऑन चाइना सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड के जरिए Nvidia की एडवांस चिप चीन पहुंचाने के आरोपों पर जवाब चाहती हैं। अमेरिकी सांसदों को चिंता है कि चीन इन चिप का इस्तेमाल मिलिट्री टेक्नोलॉजी और AI क्षमता बढ़ाने में कर सकता है।

तीनों कमेटियों के अध्यक्षों का कहना है कि Nvidia बोर्ड की छोटी इंटरनल जांच और हुआंग की वापसी से नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े सवाल खत्म नहीं हो जाते। बुधवार को Nvidia के जनरल काउंसल टिम टेटर और गुरुवार को सीनेट बैंकिंग कमेटी के सामने हुआंग से पूछताछ होगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

चिप एक्सपोर्ट पर बढ़ सकती है सख्ती

इस विवाद के बाद अमेरिका की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की ओर से चिप एक्सपोर्ट के नियम सख्त करने की मांग बढ़ सकती है। खासकर विदेशी डिस्ट्रीब्यूटर्स और बिचौलियों के जरिए होने वाली सप्लाई पर निगरानी बढ़ाई जा सकती है। इन चिप का इस्तेमाल जेनरेटिव AI, सुपरकंप्यूटिंग, साइंटिफिक रिसर्च और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी में होता है।

ट्रंप ने किया हुआंग का बचाव

रिपब्लिकन सांसद डॉन बेकन ने कहा कि अमेरिका अपनी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी चीन को देकर AI की रेस जीतने की बात नहीं कर सकता। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुआंग का बचाव करते हुए कहा है कि उनसे सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

अमेरिका और चीन के कारोबार पर क्या होगा असर?

सख्त नियमों से अमेरिकी चिप कंपनियों की चीन के बड़े टेक्नोलॉजी मार्केट तक पहुंच सीमित हो सकती है और नियमों का पालन करने का खर्च बढ़ सकता है। वहीं, चीन घरेलू चिप मैन्युफैक्चरिंग, AI एक्सेलरेटर और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा सकता है। यह विवाद मौजूदा एक्सपोर्ट नियमों और कंपनियों के चिप सप्लाई ट्रैकिंग सिस्टम पर भी सवाल उठाता है।

निवेशकों की भी टिकी नजर

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टेक्नोलॉजी शेयरों में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों की नजर पूछताछ पर है। टेक एनालिस्ट डैन आइव्स ने आने वाले समय में भारी उतार-चढ़ाव की आशंका जताई है। पूछताछ के नतीजों का असर अमेरिका की चिप पॉलिसी, Nvidia की इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रैटेजी और ग्लोबल AI की रेस पर पड़ सकता है।