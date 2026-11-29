सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहे भारतीय यात्रियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं का असर लगातार हवाई सेवाओं पर पड़ रहा है। नवंबर में भी एयरलाइंस कई बार अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करने की अवधि बढ़ा चुकी हैं। ऐसे में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों के लिए नया ट्रैवल अपडेट जारी किया है। आइए जानते हैं कि किन फ्लाइट्स पर रोक रहेगी और यात्रियों के पास क्या विकल्प हैं।

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31 दिसंबर तक बंद रहेंगी एयर इंडिया की फ्लाइट्स

एयर इंडिया ने सऊदी अरब के जेद्दा, रियाद और दम्माम से आने-जाने वाली सभी फ्लाइट्स को 31 दिसंबर 2026 तक सस्पेंड रखने का फैसला किया है। क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए कंपनी ने यह कदम उठाया है।

यात्रियों को मिलेगा पूरा रिफंड

जिन यात्रियों ने 27 नवंबर 2026 या उससे पहले 31 दिसंबर 2026 तक की यात्रा के लिए कन्फर्म टिकट बुक कराया है, वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक बार यात्रा की तारीख बदल सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। वहीं, टिकट कैंसिल कराने पर पूरा रिफंड मिलेगा।

14 जनवरी तक पूरी करनी होगी यात्रा

यात्रा की तारीख बदलने वाले यात्री सऊदी अरब में एयर इंडिया के किसी भी चालू स्टेशन से आने-जाने की फ्लाइट बुक कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें अपनी नई यात्रा 14 जनवरी 2027 तक पूरी करनी होगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

2 दिसंबर से शुरू होंगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स

एयर इंडिया एक्सप्रेस 2 दिसंबर से जेद्दा और मंगलुरु के बीच फ्लाइट्स दोबारा शुरू करेगी। शुरुआत में इस रूट पर हर सप्ताह तीन फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। हालांकि, रियाद और दम्माम से आने-जाने वाली फ्लाइट्स 31 दिसंबर तक बंद रहेंगी।

एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्रियों को भी राहत

जेद्दा, रियाद और दम्माम की कैंसिल फ्लाइट्स के यात्री सीटों की उपलब्धता के आधार पर एक बार मुफ्त में यात्रा की तारीख बदल सकते हैं या पूरा रिफंड ले सकते हैं। यह सुविधा 27 नवंबर 2026 तक जारी टिकटों पर 31 दिसंबर तक की यात्रा के लिए मिलेगी। यात्री सऊदी अरब या बहरीन में एयर इंडिया एक्सप्रेस के किसी भी चालू स्टेशन से यात्रा कर सकते हैं। नई यात्रा 14 जनवरी 2027 तक पूरी करनी होगी।

इन नंबरों पर मिलेगी मदद

एयर इंडिया के यात्री +91 11 69329333 और +91 11 69329999 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्री +91 124 6935600 पर कॉल कर सकते हैं या कंपनी के सिटी बुकिंग ऑफिस जा सकते हैं।

क्यों कैंसिल हो रही हैं फ्लाइट्स?

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यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष के चलते क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति अस्थिर बनी हुई है। सऊदी अरब के समुद्री, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य और एविएशन से जुड़े ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़े हैं। एयरलाइंस लगातार हवाई यात्रा से जुड़े जोखिमों का आकलन कर रही हैं।