क्विक कॉमर्स की रेस में Flipkart का नया प्लान! रेणुका सिंगारम को सौंपी नई जिम्मेदारी

क्विक कॉमर्स का कारोबार अब सिर्फ कुछ मिनटों में किराना और रोजमर्रा का सामान पहुंचाने तक सीमित नहीं है। कंपनियां अब इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, फैशन और दूसरी कैटेगरी में भी विस्तार कर रही हैं। ऐसे में ग्राहकों तक तेजी से सामान पहुंचाने के साथ इन्वेंट्री और डिलीवरी की लागत को संभालना भी जरूरी हो गया है। इसी बीच फ्लिपकार्ट ने अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस Flipkart Minutes के विस्तार के बीच रेणुका सिंगारम को प्रमोशन दिया है।

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रेणुका सिंगारम बनीं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लिपकार्ट ने रेणुका सिंगारम को वाइस प्रेसिडेंट (VP) से प्रमोट करके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (SVP) बनाया है। वह कंपनी की नॉन-लार्ज सप्लाई चेन, Minutes और डिजाइन ऑर्गनाइजेशन की जिम्मेदारी संभालती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, फ्लिपकार्ट ग्रुप के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति ने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर इस प्रमोशन की घोषणा की।

रेणुका सिंगारम अक्टूबर 2014 में फ्लिपकार्ट से जुड़ी थीं। इससे पहले उन्होंने 2009 से 2014 तक डेल इंडिया में काम किया था।

150 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है Minutes

फ्लिपकार्ट अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस Minutes का लगातार विस्तार कर रही है। कंपनी के हालिया अपडेट के मुताबिक, इस सर्विस का कारोबार सालाना आधार पर चार गुना बढ़ा है। फिलहाल यह 150 से ज्यादा शहरों और 9,000 से अधिक पिन कोड में उपलब्ध है।

इसके लिए कंपनी के पास करीब 1,200 माइक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर हैं। ये ऐसे केंद्र होते हैं जहां सामान को ग्राहकों के आसपास रखा जाता है, ताकि ऑर्डर मिलने के बाद उसे तेजी से पहुंचाया जा सके।

कंपनी ने बताया था कि बिग बिलियन डेज सेल के दौरान Minutes पर 1,400 से ज्यादा कैटेगरी में 77,000 से अधिक प्रोडक्ट उपलब्ध कराए जाएंगे।

Blinkit और Zepto से मुकाबले के बीच बढ़ी चुनौती

क्विक कॉमर्स बाजार में फ्लिपकार्ट का मुकाबला Blinkit, Zepto और Swiggy Instamart जैसी कंपनियों से है। ऐसे में तेजी से डिलीवरी करने के साथ परिचालन लागत को नियंत्रित रखना भी अहम है।

जैसे-जैसे प्रोडक्ट की कैटेगरी बढ़ती है, कंपनियों को यह तय करना पड़ता है कि किस इलाके में कौन-सा सामान रखा जाए। इसके साथ स्थानीय मांग का अनुमान लगाना और प्रोडक्ट की उपलब्धता बनाए रखना भी जरूरी होता है।

फ्लिपकार्ट ने सितंबर में बताया था कि टियर-2 और छोटे शहरों में Minutes के ग्राहकों की संख्या सालाना आधार पर करीब 25 गुना बढ़ी है। वहीं, जेन जेड ग्राहकों की संख्या में लगभग पांच गुना बढ़ोतरी हुई है।

फ्लिपकार्ट की कमाई में भी बढ़ोतरी

Moneycontrol की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लिपकार्ट इंटरनेट का FY26 में ऑपरेशंस से रेवेन्यू सालाना आधार पर 18 फीसदी बढ़कर 1,45,880 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस 8,646 करोड़ रुपये से मामूली घटकर 8,468 करोड़ रुपये रहा।

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रेणुका सिंगारम का प्रमोशन ऐसे समय में हुआ है, जब कंपनी Minutes का विस्तार कर रही है। उनकी बढ़ी हुई जिम्मेदारी के तहत सप्लाई चेन और क्विक कॉमर्स ऑपरेशंस को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। कंपनी के सामने अब डिलीवरी की रफ्तार, प्रोडक्ट की उपलब्धता और लागत के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती है।