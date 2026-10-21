आपका क्रेडिट स्कोर करा सकता है लाखों की बचत! होम लोन की ब्याज दर घटाने का ये है तरीका

अगर आप होम लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं या पहले से इसकी EMI चुका रहे हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर लाखों रुपये की बचत करा सकता है। अच्छा क्रेडिट स्कोर होने पर बैंक आपको कम ब्याज दर पर लोन दे सकते हैं। ऐसे में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप होम लोन का बोझ कम कर सकते हैं।

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होम लोन की ब्याज दर पर क्रेडिट स्कोर का असर

घर खरीदना ज्यादातर लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा आर्थिक फैसला होता है। इसके लिए अक्सर बैंक से होम लोन लेना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर होम लोन की ब्याज दर तय करने में अहम भूमिका निभाता है? आमतौर पर 750 या उससे ज्यादा क्रेडिट स्कोर को अच्छा माना जाता है। हालांकि, अलग-अलग बैंकों के नियम अलग हो सकते हैं।

अच्छा क्रेडिट स्कोर बैंक को संकेत देता है कि आप समय पर कर्ज चुकाते हैं। इससे कम ब्याज दर मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

क्रेडिट स्कोर सुधारने के लिए क्या करें?

अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है, तो इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ आसान कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के बिल और लोन की EMI समय पर चुकाएं। कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड की उपलब्ध लिमिट का 30 फीसदी से कम इस्तेमाल हो।

इसके अलावा बार-बार नए लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने से बचें। समय-समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें और उसमें कोई गलती दिखाई दे तो उसे ठीक करवाएं।

ब्याज दर में मामूली कमी से लाखों की बचत

मान लीजिए आपने 40 लाख रुपये का होम लोन 20 साल के लिए लिया है। अगर ब्याज दर 9 फीसदी है, तो आपकी मासिक EMI करीब 35,989 रुपये होगी।

वहीं, ब्याज दर घटकर 8.5 फीसदी हो जाए, तो EMI करीब 34,713 रुपये रह जाएगी। यानी हर महीने लगभग 1,276 रुपये की बचत होगी। पूरे 20 साल में यह रकम करीब 3.06 लाख रुपये हो सकती है।

यह गणना ब्याज दर स्थिर रहने और लोन की अवधि समान होने के आधार पर है।

पुराने होम लोन पर भी मिल सकता है फायदा

अगर आप पहले से होम लोन चुका रहे हैं और आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर हुआ है, तो बैंक से ब्याज दर कम करने की मांग कर सकते हैं। हालांकि, बैंक ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है।

इसके अलावा दूसरे बैंक में कम ब्याज दर मिलने पर होम लोन बैलेंस ट्रांसफर का विकल्प भी देख सकते हैं। लेकिन प्रोसेसिंग फीस और दूसरे खर्चों को जरूर जोड़ें।

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लोन लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

होम लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करें। केवल कम EMI देखकर फैसला न लें, बल्कि कुल ब्याज और लोन की अवधि भी देखें। बेहतर क्रेडिट स्कोर आपको कम ब्याज दर दिलाने में मदद कर सकता है और लंबे समय में बड़ी बचत का रास्ता खोल सकता है।