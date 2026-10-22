महंगे होम लोन और बढ़ती ब्याज दरों के बीच Aadhar Housing Finance का बड़ा प्लान! 20% ग्रोथ का लक्ष्य

Aadhar Housing Finance: बढ़ती ब्याज दरों, कमजोर मानसून और आर्थिक अनिश्चितता के बीच घर खरीदने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इसके बावजूद आधार हाउसिंग फाइनेंस को होम लोन की मांग मजबूत रहने की उम्मीद है. कंपनी खासतौर पर कम कमाई वाले लोगों और छोटे शहरों में अपना कारोबार बढ़ाने पर ध्यान दे रही है. आइए जानते हैं कि कंपनी ने ग्रोथ के लिए क्या प्लान बनाया है और ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ सकता है.

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इस साल 20% ग्रोथ की उम्मीद

आधार हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO ऋषि आनंद ने बिजनेस टुडे को बताया कि कंपनी को मौजूदा वित्त वर्ष में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) में करीब 20% ग्रोथ की उम्मीद है. कंपनी का AUM पहली तिमाही में करीब 31,400 करोड़ रुपये था. पिछले तीन साल में हाउसिंग सेक्टर की सालाना औसत ग्रोथ 15-16% रही है, जबकि कम आय वाले हाउसिंग सेगमेंट में यह 18-19% रही है.

किन लोगों को मिलता है होम लोन?

कंपनी मुख्य रूप से किराना दुकानदारों, सैलून कर्मचारियों, सब्जी विक्रेताओं, सेना के जवानों, पुलिस कांस्टेबल और कैब ड्राइवरों को होम लोन देती है. कंपनी का औसत लोन करीब 10 लाख रुपये है. इसके 80% ग्राहक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और लोअर इनकम ग्रुप (LIG) से आते हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना से मिल रहा फायदा

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भी कंपनी की ग्रोथ में मदद कर रही है. इसके तहत पात्र परिवारों को होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलती है. कंपनी के करीब 23,000 ग्राहक इस ब्याज सब्सिडी योजना से जुड़े हैं.

कितनी ब्याज दर पर मिलता है लोन?

आधार हाउसिंग फाइनेंस की होम लोन ब्याज दरें 9.99% से 18% के बीच हैं. कंपनी का स्प्रेड 5.5-6% है, जबकि प्रीमियम हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का स्प्रेड 1.5-2% रहता है. जिन ग्राहकों के पास नियमित इनकम के दस्तावेज नहीं होते, उनकी कमाई जांचने के लिए कंपनी UPI पेमेंट डेटा और कैश फ्लो का इस्तेमाल करती है.

बढ़ती ब्याज दरों का क्या होगा असर?

रिजर्व बैंक ने हाल ही में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है. कंपनी के 75% लोन फ्लोटिंग रेट पर हैं. ऐसे में आगे ग्राहकों की ब्याज दरें बढ़ सकती हैं. हालांकि, कंपनी का नेट NPA पिछले वित्त वर्ष में करीब 1.1% रहा और इसे इसी स्तर पर रखने का लक्ष्य है.

छोटे शहरों में कारोबार बढ़ाने की तैयारी

कंपनी की 22 से ज्यादा राज्यों में 647 से अधिक ब्रांच हैं. इनमें 160 बड़े महानगरों में और बाकी छोटे शहरों में हैं. कंपनी हर साल करीब 40 ब्रांच खोलती है और मौजूदा वित्त वर्ष के बाकी समय में 20 नई ब्रांच जोड़ने की योजना है.

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आधार मित्र से मिलेंगे नए ग्राहक

कंपनी ने छोटे बाजारों में ग्राहकों तक पहुंचने के लिए 'आधार मित्र' पहल शुरू की है. इसके तहत किराना दुकानदार, सब्जी विक्रेता और दूसरे स्थानीय कारोबारी संभावित ग्राहकों की जानकारी देते हैं. उनके जरिए मिलने वाला लोन मंजूर होने पर उन्हें कमीशन मिलता है.

भारत में होम लोन की कितनी संभावना?

ऋषि आनंद के मुताबिक, भारत में मॉर्गेज-टू-GDP रेशियो पिछले तीन दशकों में 4% से बढ़कर 11.3% हुआ है, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में यह करीब 30% है. तेजी से बढ़ते शहरीकरण और छोटे परिवारों के कारण आने वाले समय में घरों की मांग बढ़ने की संभावना है.