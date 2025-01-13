Budget 2025: 1 फरवरी है शनिवार, क्या उस दिन पेश होगा बजट? यहां जानें सही तारीख और समय

Union Budget 2025: हर साल सरकार आगामी वर्षों के खर्चों और बीते साल के खर्चों का ब्यौरा देती है। इसकी जानकारी वित्त मंत्री द्वारा दी जाती है। इसे यूनियन बजट (Union Budget) कहते हैं। पिछले कई सालों से यूनियन बजट 1 फरवरी 2024 को पेश होता है। इस साल 1 फरवरी शनिवार पड़ता है, अक्सर शनिवार के दिन सरकारी कामकाज नहीं होता है। ऐसे में सवाल आता है कि इस साल बजट किस दिन पेश होगा।

किस तारीख को पेश होगा बजट (Budget 2025 Date)

इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आंठवी बार बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि हर साल की तरह इस साल भी 1 फरवरी 2025 को बजट पेश होगा। हालांकि, अभी तक इस पर कोई अधिकारिक जानकारी नहीं आई है। अगर 1 फरवरी को बजट पेश होता है को करीब 11 बजे संसद में बजट पेश किया जाएगा। अगर वीकेंड के कारण बजट पेश नहीं होता है तो फिर अगले फरवरी के किसी और दिन यूनियन बजट पेश होगा।

बजट लाइव कहां देखें

बजट का लाइव प्रसारण कई जगह पर होता है। आप इसका लाइव प्रसारण देख और सुन सकते हैं। हर साल डीडी न्यूज और संसद टीवी पर इसका लाइव प्रसारण होता है। इसका कई और चैनल्स पर भी इसका लाइव प्रसारण होता है। इसके अलावा संसद टीवी और डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर भी बजट का लाइव टेलीकास्ट होगा।

ओपन रहेगा स्टॉक मार्केट

अगर 1 फरवरी 2024 को बजट पेश होता है तो इस दिन शेयर बाजार खुला रहेगा। वैसे तो हर शनिवार और रविवार को स्टॉक मार्केट बंद रहता है। बजट में हो रही घोषणाओं पर नजर रखने के लिए शेयर बाजार खुला रहेगा।

बजट से उम्मीदें?

बजट को लेकर सभी लोगों को अहम उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि सरकार इस साल बजट में टैक्स बेनिफिट और इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा किसानों के लिए भी अहम घोषणाएं हो सकती है।

