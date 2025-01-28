Union Budget 2025: बजट 2025 में सरकार बीमा पहुंच बढ़ाएगी, EV Sector को भी मिलेगा प्रोत्साहन

Union Budget 2025: अगले महीने फरवरी में आने वाले बजट से सभी सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। भारत में इंश्योरेंस का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग बीमा नहीं ले पाते हैं। सरकार से उम्मीद है कि वह बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए नियम बनाएगी। सरकार चाहती है कि हर भारतीय के पास बीमा हो, ताकि बीमारी, दुर्घटना या अन्य मुश्किलों में आर्थिक मदद मिल सके। इस समय जब सरकार बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, बीमा को भी बजट से कुछ प्रोत्साहन उपायों की उम्मीद है। इन उपायों से न केवल इस सेक्टर में लंबे समय में तरक्‍की होगी बल्कि ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों के लिए बीमा लेना आसान होगा।

सेक्शन 80सी की लिमिट में संशोधन

सेक्शन 80सी वर्तमान में इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), दीर्घकालिक सावधि जमा और जीवन बीमा पॉलिसी जैसे ढेर सारे वित्तीय साधनों के बोझ से दबा हुआ है। सेक्शन 80सी के तहत मौजूदा 1.5 लाख रुपये की छूट को बढ़ाए जाने की लंबे समय से मांग हो रही है। इस सीमा को बढ़ाने से भारत में बीमा की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे लोगों को अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, सरकार बीमा प्रीमियम के लिए विशेष रूप से एक अलग कटौती कर सकती है - विशेष रूप से टर्म प्लान के लिए। यह लक्षित प्रोत्साहन यह सुनिश्चित कर सकता है कि अधिक से अधिक लोग जीवन बीमा के अंतर्गत कवर किए जाएं, जिससे देश भर के परिवारों को एक बहुत जरूरी सुरक्षा समाधान मिल सके।

सेवानिवृत्ति योजना पर टैक्‍स से राहत

सेवानिवृत्त लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एन्युटी प्रोडक्ट्स के लिए टैक्स ढांचे पर फिर से विचार करना जरूरी है। जबकि एन्युटी में निवेश सेक्शन 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र हैं। लेकिन एन्युटी आय पर कर लगने से सेवानिवृत्त लोगों के वित्तीय लाभ कम हो जाते हैं। एन्युटी इनकम पर टैक्‍स छूट या कटौती शुरू करने से कर नीतियां सेवानिवृत्ति लक्ष्यों के साथ मेल खाएंगी, जिससे सेवानिवृत्त लोगों को सुरक्षित, दीर्घकालिक उत्पादों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

अस्‍पतालों और बीमा कंपनियों के बीच विवादों को दूर करने के लिए रेग्युलेशन

अस्‍पतालों और बीमाकर्ताओं के बीच सहयोग को कारगर बनाने के लिए एक समर्पित स्वास्थ्य सेवा नियामक की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा नियामक निकाय स्वास्थ्य सेवा के तरीकों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है। नैतिक मूल्य निर्धारण को मानकीकृत करके और अनुचित मूल्य बढ़ोतरी पर अंकुश लगाकर, यह पहल उपभोक्ताओं के भरोसे को मजबूत करेगी और स्वास्थ्य बीमा के प्रसार को बढ़ावा देगी, जिससे भारत में बीमा की पहुंच को काफी बढ़ावा मिलेगा।

लंबे समय में बचत करने पर फोकस

आगामी केंद्रीय बजट में विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और ग्रेच्युटी योजनाओं जैसे दीर्घकालिक बचत साधनों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे निवेश की ओर आकर्षित होते हैं जो टैक्‍स बचाने का लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि पीएफ या होम लोन। इसलिए, सरकार को अतिरिक्त टैक्‍स-बचत स्लैब या प्रोत्साहन पेश करना चाहिए जो लोगों को दीर्घकालिक वित्तीय साधनों में निवेश करने के लिए प्रेरित करें। इन साधनों को प्रोत्साहित करने से एक मजबूत बचत संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है जबकि सेवानिवृत्त लोगों को उस चरण के दौरान एक स्थिर आय प्रदान की जा सकती है जब खर्च बढ़ने का समय होता है और आय में आम तौर पर गिरावट आती है।

श्री राकेश गोयल, डायरेक्‍टर, प्रोबस के अनुसार भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, बुजुर्ग आबादी के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का अभाव है। इस अंतर को कम करने के लिए, पेंशन या ग्रेच्युटी जैसे साधनों से जुड़े कर-बचत लाभों को शुरू करने से लोगों को अपने सेवानिवृत्ति के वर्षों के लिए व्यवस्थित रूप से वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित बनाने में मदद मिलेगी। सेवानिवृत्ति के दौरान वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली नीतियों को प्राथमिकता देकर सरकार बुजर्ग आबादी को वित्तीय रूप से अधिक मजबूत बना सकती है और पूरे देश में दीर्घकालिक बचत की संस्कृति को बढ़ावा दे सकती है।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाना

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 74% से बढ़ाकर 100% करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया था। इस मुद्दे पर यह एक कदम या कोई पहल उद्योग को बदलने की क्षमता रखती है। यदि इसे इस बजट में पेश किया जाता है, तो इससे काफी बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी आकर्षित हो सकती है, जिससे बीमा कंपनियों की वित्तीय क्षमताएं मजबूत होंगी। यह सुधार टेक्‍नोलॉजी में नए-नए आविष्‍कारों को बढ़ावा देगा, कामकाज को बेहतर बनाएगा और तरह-तरह के उत्‍पाद लाने में मदद करेगा। इससे विशेष रूप से कम सेवा पहुंच वाले ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बीमा सेक्टर की पहुंच को और बढ़ाया जा सकता है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पॉलिसीधारकों के लिए बेहतर सेवाएं लाने और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण करने में मदद मिलेगी।

फरवरी में होने वाले बजट सत्र में बीमा क्षेत्र के भविष्य को आकार देने की क्षमता है। यह सही उपायों के साथ बड़े गैप को भरने और जरूरी विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। बजट में जरूरी प्रावधानों के साथ ही आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए बीमा पहुंच और क्षमता में सुधार भी किया जा सकता है। बदलाव की संभावना काफी है और इन उपायों का उद्योग पर स्थायी प्रभाव हो सकता है।

ईवी को मिलेगा बढ़ावा

शनिवार को पेश होने वाले बजट में ईवी सेक्टर को भी बड़ी उम्मीदें हैं। क्रेडिफिन लिमिटेड के सीईओ शल्य गुप्ता को उम्मीद है कि सरकार ईवी को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में ग्रीन बॉन्ड जारी करने का ऐलान कर सकती हैं। इस पैसे का उपयोग ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किया सकता है। वित्त मंत्री FAME स्कीम को बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती हैं। इसके तहत कॉमर्शियल और प्राइवेट ईवी सब्सिडी दी जा सकती है और साथ ही ईवी लोन पर टैक्स बेनीफिट्स का भी ऐलान कर सकती हैं।

