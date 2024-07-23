कर संरचना को युक्तिसंगत बनाने से अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि में योगदान होगा।
"सरकार की कर संरचना को युक्तिसंगत बनाने और व्यापार को सरल बनाने की प्रतिबद्धता से व्यापार के लिए एक अधिक अनुकूल वातावरण तैयार होगा। इससे उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार और विस्तार के महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे। रोजगार बढ़ाने, निर्यात को प्रोत्साहित करने और वैश्विक बाजार में हमारी स्थिति मजबूत करने में यह कदम सहायक होगा"।
बजट पेश करती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
Mr. Tushar Bhandari, Whole Time Director, Associated Alcohols & Breweries Ltd.
"इससे रोजगार बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजार में हमारी स्थिति मजबूत करके अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि में योगदान होगा। बजट के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप, हम इन नीतियों का लाभ उठाकर अपने उद्योग में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा दे सकते हैं।"