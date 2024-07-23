कर संरचना को युक्तिसंगत बनाने से अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि में योगदान होगा।

"सरकार की कर संरचना को युक्तिसंगत बनाने और व्यापार को सरल बनाने की प्रतिबद्धता से व्यापार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार होगा। मैं हमारे पहुंच का विस्तार करने और उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार करने के महत्वपूर्ण अवसर देखता हूं"।

Also Read: BTTV EXCLUSIVE: सरकार के इकोनॉमिक सर्वे में क्या निकलकर आया?

advertisement

Mr. Tushar Bhandari, Whole Time Director, Associated Alcohols & Breweries Ltd.

"इससे रोजगार बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजार में हमारी स्थिति मजबूत करके अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि में योगदान होगा। बजट के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप, हम इन नीतियों का लाभ उठाकर अपने उद्योग में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा दे सकते हैं।"