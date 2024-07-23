विनिर्माण में स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाली नई नीतियाँ
Mr. Jasbir Singh, Chairman & CEO, Amber Enterprises, ने कहा, "सरकार की इन पहलों से न केवल स्थानीय विनिर्माण को बल मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी हमें आगे बढ़ाएगा।"
“सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर निरंतर ध्यान एक सकारात्मक कदम है। अंतरिम बजट में 11 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की घोषणा के बाद, सरकार राज्यों से नीति पर जोर जारी रखने की उम्मीद करती है। विनिर्माण के क्षेत्र में, निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों के PCBA पर BCD को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने से स्थानीयकरण को बढ़ावा मिलेगा, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, और देश में बढ़ी हुई विनिर्माण क्षमता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा। यह सरकार के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ मेल खाता है।”
सरकार की इन नीतियों और बजट में की गई घोषणाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण क्षेत्र में व्यापक विकास की उम्मीद है, जिससे देश के आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।