Newsबजट 2025विनिर्माण में स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाली नई नीतियाँ

विनिर्माण में स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाली नई नीतियाँ

Mr. Jasbir Singh, Chairman & CEO, Amber Enterprises, ने कहा, "सरकार की इन पहलों से न केवल स्थानीय विनिर्माण को बल मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी हमें आगे बढ़ाएगा।"

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jul 23, 2024 22:43 IST
BUDGET 2024

“सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर निरंतर ध्यान एक सकारात्मक कदम है। अंतरिम बजट में 11 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की घोषणा के बाद, सरकार राज्यों से नीति पर जोर जारी रखने की उम्मीद करती है। विनिर्माण के क्षेत्र में, निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों के PCBA पर BCD को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने से स्थानीयकरण को बढ़ावा मिलेगा, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, और देश में बढ़ी हुई विनिर्माण क्षमता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा। यह सरकार के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ मेल खाता है।”

Mr Jasbir Singh, Chairman & CEO, Amber Enterprises

सरकार की इन नीतियों और बजट में की गई घोषणाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण क्षेत्र में व्यापक विकास की उम्मीद है, जिससे देश के आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 23, 2024