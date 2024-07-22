scorecardresearch
Newsबजट 2025#ModinomicsBudget2024: कहां देख सकते हैं बजट भाषण लाइव, वित्त मंत्री बनाएंगी नया रिकॉर्ड

यह सीतारमण का लगातार सातवां बजट होगा, जिससे वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी, जिन्होंने 1959 से 1964 के बीच पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किए थे।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 22, 2024 18:02 IST
वित्त  मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार, 23 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे संसद में यूनियन बजट 2024 पेश करेंगी। यह सीतारमण का लगातार सातवां बजट होगा, जिससे वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी, जिन्होंने 1959 से 1964 के बीच पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किए थे।

बजट 2024 को कब और कहां देख सकते हैं?

बजट 2024 की लाइव स्ट्रीमिंग आप निम्नलिखित माध्यमों पर देख सकते हैं:

  • वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.indiabudget.gov.in पर
  • संसद टीवी और दूरदर्शन के आधिकारिक यूट्यूब चैनलों पर
  • इसके अलावा, दूरदर्शन न्यूज और लोकसभा टीवी पर भी लाइव कवरेज उपलब्ध होगी।

बजट भाषण की प्रमुख बातें

बजट भाषण में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित रहेगा:

  • बुनियादी ढांचा (Infrastructure)
  • रेलवे
  • रक्षा
  • दूरसंचार
  • स्वास्थ्य देखभाल
  • ऑटोमोबाइल
  • इसके अलावा, आयकर संरचना में बदलावों और भारत में व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा।

बजट दस्तावेज कहां से डाउनलोड कर सकते हैं?

बजट 2024 के पूर्ण दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी में केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.indiabudget.gov.in पर उपलब्ध होंगे। यूनियन बजट 2024 देश के लिए एक महत्वपूर्ण इवेंट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण न केवल आर्थिक नीतियों को प्रभावित करेगा, बल्कि आम जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। बजट की लाइव कवरेज देखकर आप इस महत्वपूर्ण घटना का हिस्सा बन सकते हैं और भारत की आर्थिक दिशा के बारे में जान सकते हैं।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 22, 2024