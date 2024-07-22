scorecardresearch
Microsoft के बाद अब YouTube यूज़र्स को करना पड रहा है परेशानियों का सामना

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 22, 2024 17:34 IST
After major Microsoft Outage, now YouTube also faces same issue

भारत में YouTube उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या YouTube ऐप और वेबसाइट दोनों पर देखी जा रही है। कई उपयोगकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर #YouTubeDown हैशटैग का उपयोग करते हुए अपनी समस्याओं को साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि वे वीडियो अपलोड करने में असमर्थ हैं और वीडियो देखने में भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं।

उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रियाएँ

DownDetector, एक स्वतंत्र आउटेज मॉनिटर, ने बताया कि इस समस्या की शुरुआत लगभग 9:00 PM IST के आसपास हुई, जब 620 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने YouTube के डाउन होने की रिपोर्ट की। इस दौरान, 43% उपयोगकर्ताओं ने YouTube वेबसाइट पर समस्याओं का सामना किया, जबकि 37% ने ऐप में और 20% ने वीडियो स्ट्रीमिंग में कठिनाई का सामना किया।

अन्य प्लेटफार्मों पर समस्याएँ

यह ध्यान देने योग्य है कि हाल ही में Facebook और Instagram भी तकनीकी समस्याओं का सामना कर चुके हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह समस्या व्यापक हो सकती है। YouTube की यह तकनीकी समस्या उपयोगकर्ताओं के लिए निराशाजनक है। कंपनी को इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है ताकि उपयोगकर्ता बिना किसी बाधा के वीडियो अपलोड और देख सकें। इस बीच, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी समस्याओं को सोशल मीडिया पर साझा करें ताकि समस्या की गंभीरता को समझा जा सके और इसे जल्दी ठीक किया जा सके।

