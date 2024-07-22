आज शेयर बाज़ार में देखने को मिली गिरावट, Sensex 79.43 अंक और Nifty 15.25 अंक लुढ़का

Sensex और Nifty ने आज दिनभर सीमित दायरे में कारोबार किया। बाजार पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनावों से हटने की खबरों का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सेंसेक्स, जो 80,408.90 पर खुला था, उस ने 80,100.65 के निचले स्तर और 80,800.92 के उच्च स्तर के बीच कारोबार किया। अंत में, सेंसेक्स 80,502.08 पर बंद हुआ, जो 102.57 अंक या 0.13% की गिरावट दर्शाता है। Nifty भी 24,445.75 पर खुला और दिनभर 24,362.30 के निचले स्तर और 24,595.20 के उच्च स्तर के बीच कारोबार करता रहा। अंत में, निफ्टी 24,509.25 पर बंद हुआ, जो 21.65 अंक या 0.09% की गिरावट दर्शाता है।

advertisement

Also Read: #ModinomicsBudget2024: Indian Banks का RoA और RoE वित्त वर्ष 24 में दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया - Economic Survey

सेक्टोरल प्रदर्शन

बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स 0.83% और बीएसई मिडकैप 1.27% की बढ़त के साथ बंद हुए। विभिन्न सेक्टरों में, ऑटो क्षेत्र ने सबसे अधिक लाभ दर्ज किया, इसके बाद मेटल, फार्मा और हेल्थकेयर का स्थान रहा। इसके विपरीत, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, रियल्टी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में गिरावट आई।

कॉर्पोरेट अपडेट

आईडीबीआई बैंक ने जून 2024 में समाप्त तिमाही के लिए अपने स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ में 40% की वृद्धि रिपोर्ट की, जो ₹1,719 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह ₹1,224 करोड़ था। अलग से, सोलारा एक्टिव फार्मा ने ₹13.5 करोड़ का शुद्ध घाटा रिपोर्ट किया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह ₹19.5 करोड़ था। संचालन से उसकी आय 3.3% बढ़कर ₹364 करोड़ हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह ₹352.3 करोड़ थी।