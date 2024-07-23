सरकार की ‘विकसित भारत’ पहल में अवसंरचना की प्राथमिकता
Mr. Parmod Sagar, MD and CEO, RHI Magnesita India Ltd. ने इस बजट का स्वागत करते हुए कहा, "सरकार की आर्थिक नीति और 'नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स' रिफ्रैक्टरी उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। ये सुधार न केवल उद्योग के विकास को गति देंगे बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेंगे।"
“सरकार की ‘विकसित भारत’ के लिए अवसंरचना को प्राथमिकता देने की निरंतर प्रतिबद्धता इस क्षेत्र के विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। अंतरिम बजट में 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत व्यय की घोषणा, जो GDP का 3.4% है, के साथ रिफ्रैक्टरी उद्योग भारत के आर्थिक परिवर्तन के अगले चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद करता है। इसके अलावा, ‘नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स’ जैसे आर्थिक नीति ढांचे की घोषणाओं का स्वागत किया जाता है, क्योंकि ये ‘मेक-इन-इंडिया’ की भावना के साथ देश के आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेंगी।”
Also Read: #ModinomicsBudget2024: पहली नौकरी पर पीएफ खाते में मिलेंगे 15 हज़ार, रोज़गार के लिए ख़ास पैकेज का किया ऐलान
Mr. Parmod Sagar, MD and CEO, RHI Magnesita India Ltd.
इस बजट में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन पर जोर दिया है। रिफ्रैक्टरी उद्योग, जो औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाता है, इस बजट से उत्साहित है। इस उद्योग के लिए नई नीतियों और सुधारों से यह उम्मीद की जा रही है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और नए बाजारों तक पहुंच आसान होगी।