"वित्त मंत्री की कृषि अनुसंधान प्रतिबद्धता से किसान होंगे सशक्त, AI और बाजार डेटा से बढ़ेगी उत्पादकता"

"वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कृषि अनुसंधान में निवेश की प्रतिबद्धता किसानों को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। एआई और बाजार डेटा के उपयोग से उत्पादकता बढ़ेगी और जलवायु-लचीली फसल किस्में विकसित होंगी। यह प्रयास किसानों को तकनीकी समर्थन प्रदान कर उन्हें अधिक आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा।"

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jul 25, 2024 14:09 IST
बजट पेश करते हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
"कृषि अनुसंधान को बदलने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उजागर किया है, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु-लचीली फसल किस्मों को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह किसानों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाने के हमारे मिशन के साथ पूरी तरह से संरेखित है"।

Also Read: बजट में किन-किन शब्दों का कितनी प्रकार वित्त मंत्री ने किया प्रयोग?

Shailendra Singh Kathait, Co-Founder and Chief Data Scientist at Valiance Solutions.

"वास्तविक समय के बाजार डेटा और एआई-संचालित अंतर्दृष्टि का लाभ उठाकर, हम किसानों को उनके स्थान और ऐतिहासिक रुझानों के अनुरूप अद्यतित मूल्य निर्धारण जानकारी और व्यक्तिगत मूल्य सुझाव प्रदान कर सकते हैं। साथ मिलकर, भारत कृषि में नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसान न केवल जलवायु चुनौतियों के अनुकूल हों, बल्कि आर्थिक रूप से भी समृद्ध हों, जिससे एक स्थायी कृषि भविष्य में योगदान हो।"

 

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 23, 2024