"कौशल विकास और रोजगार पर जोर सराहनीय"
एक करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना, शैक्षणिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव के बीच की खाई को पाटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उच्च शिक्षा ऋण और मॉडल कौशल ऋण योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विशेष प्रशिक्षण की पहुंच में वृद्धि होगी।
"मुझे केंद्रीय बजट 2024 में कौशल विकास और रोजगार के अवसरों पर जोर देने की बात से अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। एक करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना, शैक्षणिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव के बीच की खाई को पाटने की दिशा में एक सराहनीय कदम है"।
Also Read: बजट में किन-किन शब्दों का कितनी प्रकार वित्त मंत्री ने किया प्रयोग?
Nischal Narayanam, Founder and Mentor, Nischal's Smart Learning Solutions (nischals)
"उच्च शिक्षा ऋण और मॉडल कौशल ऋण योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विशेष प्रशिक्षण की पहुंच में काफी वृद्धि होगी। यह व्यापक दृष्टिकोण निस्संदेह हमारे युवाओं को आज के प्रतिस्पर्धी रोजगार बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और अनुभव से लैस करेगा, जिससे भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण होगा।"