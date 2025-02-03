Budget 2025: समावेशी विकास और आर्थिक सुधारों वाला रहा ये बजट, दिग्गजों ने दी प्रतिक्रिया

वर्ष 2025 के भारतीय बजट को शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, और वित्तीय सुधारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह बजट समाज के हर वर्ग को समर्पित है, जिसमें गरीबों, किसानों, उद्यमियों और महिलाओं की विशेष प्राथमिकता दी गई है। बजट में हुए एलानों को लेकर दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

क्या है दिग्गजों की राय

शिक्षाविद् डॉ. वरुण गुप्ता ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज का बजट गरीब, आदिवासी, किसान, श्रमिक और व्यवसायियों से लेकर नारी शक्ति तक हर आम व्यक्ति के लिए आंदोलन, सामाजिक और विकास को बढ़ावा देने वाला है। यह भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट है। इसमें गरीब और किसान का कल्याण, निवेशकों का सम्मान, तथा नारी शक्ति और मध्यम वर्ग के लिए विशेष प्रावधान हैं। ऐसे सर्वस्पर्शी और सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सौम्या जी का स्वागत करते हैं।

वहीं,सीए डॉ अभय कंसल ने बजट को समावेशी विकास और वित्तीय विवेक का प्रतीक बताते हुए कहा कि बजट 2025 का भारतीय बजट मोदी सरकार के दृष्टिकोण का प्रमाण है। एमएसएमई का समर्थन, निर्यात में वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देकर यह न केवल उद्योगों को सशक्त बनाता है, बल्कि घरेलू अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। निवेश मित्रता सूचकांक की शुरुआत प्रतिस्पर्धी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यक्तिगत आयकर दरों में कमी और टियर-टू शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों पर जोर आर्थिक गतिशीलता के साथ राजकोषीय अनुशासन का संतुलन स्थापित करता है। यह भारत को 'विकसित भारत' के लक्ष्य के करीब ले जाता है।

बजट में किसानों और गरीबों के लिए योजनाओं के अलावा, महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उद्योग जगत ने भी इस बजट को भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बताया है।

अर्दीट्वींस के को फाउंडर निशांत कुमार का कहना है कि केंद्रीय बजट 2025 में एक नई योजना का ऐलान किया गया है, जो निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है। यह कदम स्थानीय निर्माण और नवाचार को मजबूत करने की दिशा में अच्छा है। स्टार्टअप्स के लिए मार्च 2025 तक कर लाभ बढ़ाना एक अच्छा कदम है, जो सरकार की क्रिएटिविटी और व्यापार करने की इच्छा को दिखाता है। यह कदम MSME क्षेत्र को मजबूत करता है और स्टार्टअप्स को जिम्मेदारी से नए आइडिया लाने के लिए प्रेरित करता है, जो एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद करेगा।

श्री सचिन जैन, मैनेजिंग पार्टनर, स्क्रिपबॉक्स के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 राजकोषीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% निर्धारित किया गया है, जो इस वर्ष 4.8% से कम है। इस विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से ब्याज दरों पर दबाव कम होने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे आबादी के एक बड़े हिस्से को लाभ होगा। बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश, विशेष रूप से बिजली क्षेत्र में, विकास के प्रति सरकार के समर्पण को रेखांकित करता है।

क्रैक एकेडमी के फाउंडर और सीईओ नीरज कंसल का कहना है कि बजट 2025 की घोषणाओं ने एजुकेशन सेक्टर के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। ₹500 करोड़ के बजट से शिक्षा में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के लिए तीन प्रमुख केंद्र बनाना एक समझदारी भरा कदम है, जो AI को शिक्षा के क्षेत्र में जल्दी लाने में मदद करेगा। इससे खासकर ग्रामीण स्कूलों और टियर 2 और टियर 3 कैटेगरी के शहरों के छात्रों को फायदा होगा, क्योंकि इससे उन्हें ई-लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम और AI-आधारित शिक्षा उपकरण मिल सकेंगे। यह बजट भारतीय भाषा पुस्तक योजना के तहत भारतीय भाषाओं में डिजिटल किताबों को बढ़ावा देता है, जो सरकार की समावेशी और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

एडवोकेट राघव गर्ग के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 विकास और समावेशिता का प्रतीक है, जो सरल कर कानूनों, बढ़ी हुई छूट और विस्तारित लाभों के साथ विश्वास को बढ़ावा देता है। धर्मार्थ ट्रस्टों और स्टार्ट-अप के लिए अनुपालन को आसान बनाने से लेकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर-मुक्त निकासी की पेशकश करने और वैश्विक कर प्रथाओं को संरेखित करने तक, सुधार एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का संकेत देते हैं। 12 लाख रुपये तक कोई कर नहीं, युक्तिसंगत टीडीएस और अधिक कर प्रोत्साहन के साथ मध्यम वर्ग को राहत व्यक्तियों और व्यवसायों को समान रूप से सशक्त बनाती है। नवाचार, निष्पक्षता और वित्तीय समावेशन पर ध्यान देने के साथ, यह बजट सभी के लिए समृद्ध और न्यायसंगत भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है।

EV सेक्टर

Cars.co.in के सीईओ कुणाल मैनी ने बजट का जश्न मनाया और प्रतिक्रिया व्यक्त की, "मैं केंद्रीय बजट 2025 और ऑटोमोबाइल उद्योग पर इसके प्रभाव को लेकर उत्साहित हूं। हाई-एंड वाहन अब व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ होंगे और हम पहले से ही अधिक किफायती कीमतों पर प्रीमियम मॉडल पेश करने पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा, ईवी घटकों के लिए आयात शुल्क को कम करने पर ध्यान देने से हमें भारत के भविष्य के लिए अधिक इलेक्ट्रिक विकल्प लाने में मदद मिलेगी ऑटोमोटिव बाजार अविश्वसनीय रूप से आशाजनक है और हम इस परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं।

वोल्वो कार इंडिया की प्रबंध निदेशक ज्योति मल्होत्रा ​​ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित प्रतीत होता है। कर युक्तिकरण जैसे उपायों का उद्देश्य डिस्पोजेबल आय में वृद्धि करना और खपत को बढ़ावा देना है। सरकार की प्रतिबद्धता बनाए रखने की है।

टीवीएस मोटर कंपनी के प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु ने कहा कि यह बजट एक गेम-चेंजर है! मध्यम वर्ग के लिए कर राहत का मतलब है अधिक खर्च योग्य आय, जिससे खपत बढ़ेगी। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का स्वच्छ विनिर्माण पर ध्यान भारत के ईवी क्षेत्र में निवेश को और मजबूत करेगा।" इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत होती रहेगी।

