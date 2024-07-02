Budget 2024: नई कर व्यवस्था के तहत Tax Payers को वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं - जानिए

Finance Minister Nirmala Sitharaman लगातार अपना सातवां बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं, ऐसे में पूरे भारत में taxpayers के बीच उम्मीदें बढ़ गई हैं। 22 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2024-25 में करदाताओं की प्रमुख चिंताओं और उम्मीदों को संबोधित करने का वादा किया गया है। और ऐसे में देखना होगा कि इस साल का बजट सत्र करदाताओं की उम्मीदें पूरी करता है या करदाताओं को निराशा का सामना करना पड़ता है।

धारा 80सी के अंतर्गत कटौती

एक उम्मीद आयकर अधिनियम की धारा 80सी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो वर्तमान में विभिन्न निवेशों और खर्चों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 1.5 लाख रुपये तक की कटौती की अनुमति देती है। विशेषज्ञ और करदाता समान रूप से इस सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की उम्मीद कर रहे हैं। इस तरह का समायोजन कर योग्य आय को कम करके महत्वपूर्ण राहत प्रदान कर सकता है, जिससे व्यक्तियों पर वित्तीय बोझ कम हो सकता है।

मानक कटौती सीमा

मानक कटौती सीमा में वृद्धि की लंबे समय से मांग की जा रही है। नई कर व्यवस्था को चुनने वाले वेतनभोगी करदाताओं और पेंशनभोगियों के लिए 2023 के बजट में 50,000 रुपये की शुरुआत की गई, इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस समायोजन का उद्देश्य मानक कटौती को वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं और मुद्रास्फीति दरों के साथ अधिक निकटता से जोड़ना है, जो करदाताओं के खर्चों का अधिक न्यायसंगत मूल्यांकन दर्शाता है।

होम लोन पर छूट

आवास क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलावों की उम्मीद है। धारा 24(बी) के तहत, गृह ऋण के लिए ब्याज पर कटौती वर्तमान में 2 लाख रुपये है। 3 लाख रुपये तक प्रस्तावित वृद्धि न केवल गृह स्वामित्व को प्रोत्साहित करेगी बल्कि रियल एस्टेट बाजार को भी प्रोत्साहित करेगी, जिससे करदाताओं को अधिक वित्तीय लचीलापन मिलेगा। इसके अलावा, नई कर व्यवस्था के तहत व्यापक कर छूट की सामूहिक मांग है, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA), होम लोन ब्याज पर कटौती और स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम जैसे भत्ते शामिल हैं। इन लाभों को नई कर व्यवस्था में शामिल करने से इसका आकर्षण बढ़ेगा और कर नीतियों को विकसित होती सामाजिक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जा सकेगा।