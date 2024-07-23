"भारत के विश्व स्तरीय पर्यटन और टिकाऊ यात्रा समाधानों की दिशा में एक कदम"
"पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है, और भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयास रोजगार पैदा करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों को खोलेंगे। विष्णुपथ और महाबोधि मंदिर जैसे प्रतिष्ठित स्थलों का विकास उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों में बदल देगा। जैसा कि हम इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, हमारा ट्रैवल ब्रांड स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, जो पर्यावरण के अनुकूल सामान समाधान प्रदान करता है जो जिम्मेदार पर्यटन पर बढ़ते जोर के साथ संरेखित होता है"।
Sudip Ghose, Founder & MD, uppercase
"टिकाऊ यात्रा विकल्पों को चुनकर, हम यात्रियों को भारत की विरासत और पर्यावरण को संरक्षित करते हुए इसकी सुंदरता का पता लगाने के लिए सशक्त बनाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियाँ इन खजानों का आनंद ले सकें।"