क्या होती है Index Investing? कैसे करें Index में निवेश?

Index Investing (इंडेक्स इन्वेस्टिंग) एक निवेश तकनीक है जो उपयोगकर्ताओं को बाजार में उपलब्ध सभी शेयरों की जगह एक निश्चित इंडेक्स के साथ निवेश करने की संभावना देती है। यह निवेश तकनीक एक पारंपरिक फंड या एक एक्सचेंज ट्रेड फंड (ETF) के रूप में उपलब्ध होती है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi, Apr 5, 2023 18:36 IST
इंडेक्स इन्वेस्टिंग का मूल उद्देश्य बाजार में उपलब्ध निवेश विकल्पों की तुलना में आम निवेशकों के लिए सरलता और निष्पक्षता लाना होता है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग में, निवेशक एक इंडेक्स फंड के माध्यम से निवेश करते हैं, जो उन्हें उन सभी शेयरों का पूरा फायदा उठाने की संभावना देता है जो उस इंडेक्स में शामिल होते हैं!।

इंडेक्स इन्वेस्टिंग का एक महत्वपूर्ण फायदा यह है कि यह निवेशकों को तामझाम से मुक्त करता है और निवेशक सीधे इंडेक्स को खरीदकर निश्चिंत होकर अपने निवेश को आगे बढ़ते हुए देखते हैं।

अगर आपको भारत में इंडेक्स इनवेस्टिंग करनी है तो इसके लिए आप निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 खरीद सकते हैं, जैसे अमेरिका में S&P 500 खरीदा जाता है।

इंडेक्स इंवेस्टिंग के फायदे 

इंडेक्स इंवेस्टिंग में निवेशक को काफी कम बदलाव करना पड़ता है और इसके लिए अपने पोर्टफोलियो में काफी कम बदलाव करना पड़ता है। कम करें खर्च: इंडेक्स इंवेस्टिंग करने के लिए निवेशकों को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क जैसे खरीदने के लिए ब्रोकर कमीशन, मैनेजमेंट फीस और ट्रेडिंग शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है।

भारत और अमेरिका में आजकल इंडेक्स इनवेस्टिंग काफी पॉपुलर हो रही है और इसकी वजह है कि आपको काफी कम खर्च में इंडेक्स में निवेश करने का मौका मिलता है।

Apr 5, 2023