क्या होते हैं मल्टी एसेट फंड्स? कैसे करें ऐसे फंड्स में निवेश?
मल्टी एसेट म्युचुअल फंड (Multi-Asset Mutual Funds) एक ऐसा निवेश फंड होता है, जिसमें एक से अधिक प्रकार के निवेशों में निवेश किया जाता है। इसमें शामिल निवेशों में शामिल हो सकते हैं शेयर, बॉन्ड, कॉमोडिटीज़, अधिकृत मुद्रा विनिमय (Forex) और REIT यूनिट्स। यह एक संतुलित निवेश होता है जो उचित मिश्रण में विभिन्न निवेशों का उपयोग करता हुआ निवेश करता है। इस प्रकार का निवेश करने के लिए निवेशकों को एक निश्चित राशि का निवेश करने की आवश्यकता होती है और फंड प्रबंधक उन धन का उपयोग अपनी विवेकपूर्ण समझ और निवेश अनुभव के आधार पर करता है।
मल्टी एसेट म्युचुअल फंड विवेकशील निवेशकों के लिए उपयुक्त होता है। जो एकल निवेश में नहीं बल्कि विभिन्न निवेशों में निवेश करना पसंद करते हैं। इसके अलावा, यह एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकता है। जो नए निवेशकों के लिए अधिक अनुभवी निवेशकों के तुलना में कम जोखिम वाला होता है।
आज कल ऐसे फंड्स में निवेश बढ़ रहा है। लोग ऐसी मल्टी एसेट फंड्स में निवेश करना पंसद करते हैं जिसमें जोखिम कम हो और रिटर्न अच्छा आए। आमतौर पर इक्विटी म्युचुअल फंड्स काफी जोखिम वाले होते हैं। हालांकि लंबे समय में इक्विटी म्युचुअल फंड्स काफी अच्छा रिटर्न देते हैं। लेकिन आजकल ऐसे फंड्स की मांग बढ़ रही है जो कम जोखिम में ज्यादा रिटर्न दें।