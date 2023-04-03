UBS-क्रेडिट सुईस की डील जांच के घेरे में, 36,000 लोगों की होगी छंटनी!

scorecardresearch
ग्लोबल बैंकिंग के लिहाज से पिछले कुछ महीने उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं. क्रेडिट सुईस बैंक (Credit Suisse Bank) को लेकर एक बड़ी खबर आ रही हैं। UBS के टेकओवर के बाद कम से कम 20 से 30% कर्मचारियों की छंटनी की जा सकती है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 3, 2023 18:19 IST
ग्लोबल बैंकिंग के लिहाज से पिछले कुछ महीने उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं. क्रेडिट सुईस बैंक (Credit Suisse Bank) को लेकर एक बड़ी खबर आ रही हैं. UBS के टेकओवर के बाद कम से कम 20 से 30% कर्मचारियों की छंटनी की जा सकती है।अकेले स्विट्जरलैंड में 11,000 नौकरियों की कटौती की जा सकती है। बाकी की 25,000 छंटनियां दुनिया के बाकी हिस्सों से की जाएंगी. हालांकि,
 अभी इस बात का पता चलना बाकी है कि किन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है।क्रेडिट सुईस काफी लंबे समय से घोटालों और विवादों में घिरी हुई थी. पिछले महीने उसके सबसे बड़े कंपटीटर UBS ने सरकार की मध्यस्थता के बाद क्रेडिट सुईस को 3.3 बिलियन डॉलर में खरीदा है. इस डील से पहले ही UBS 9000 नौकरियों में छंटनी का ऐलान कर चुका था।ब्लूमबर्ग में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, क्रेडिट सुइस बैंक के टेकओवर के बाद से ही बड़े पैमाने पर छंटनी (Credit Suisse Bank) के कयास लगाए जा रहे थे. इसकी वजह है कि UBS ने जब क्रेडिट सुईस का टेकओवर किया तो कई सारे पदों की ओवरलैपिंग हो गई, जिससे छंटनी की आशंका बढ़ गई।दोनों बैंको ने 2022 के अंत तक लगभग 1,25,000 लोगों को रोजगार दिया था - उनमें से लगभग 30% लोग स्विट्जरलैंड के ही हैं। UBS के एक प्रवक्ता ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Apr 3, 2023