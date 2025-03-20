Best EV of the Year: कौन सी इलेक्ट्रिक कार बनी “वर्ल्ड EV ऑफ द ईयर”, नाम जानकर चौंक जाएंगे

Best Electric Car of the Year 2025: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV)अब सिर्फ ट्रेंड नहीं, बल्कि जनता की जरूरत भी बन गए हैं। पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों ने लोगों का इंटरेस्ट Electric vehicles (EV) की तरफ है। कंपनियों के बीच EV का तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब कंपनियां मार्केट में अपने एक से एक EV मॉडल लेकर आ रही हैं।

2025 World Car Award ने Best Electric Car of the Year 2025 की सभी कैटेगरी में विजेताओं के नाम का एलान कर दिया है। मजेदार बात ये है कि, इन तीनों कारों में एक भी मॉडल अमेरिकी कार कंपनी Tesla या चीनी कार कंपनी BYD का नहीं है। नीचे जानते है 2025 वर्ल्ड ऑफ द ईयर की लिस्ट में कौन-सी तीन कार है?

हुंडई इंस्टर (Hyundai Inster EV)

आजतक रिपोर्ट के अनुसार, हुंडई इंस्टर ने इस लिस्ट में टॉप किया है। हुंडई की इस छोटी और स्टाइलिश कार ने सबको पीछे छोड़ दिया।



बैटरी: 49kWh

रेंज: सिंगल चार्ज में 360 किमी

टॉप स्पीड: 150 किमी/घंटा

कीमत: लगभग 16.5 लाख रुपये

किआ EV3 (Kia EV3)

Kia EV3 इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत 42.08 मिलियन कोरियन वॉन (लगभग 30 लाख रुपये) है। SUV सेगमेंट में किआ EV3 ने अपनी जगह पक्की कर ली।

बैटरी: 81.4kWh

रेंज: 605 किमी

चार्जिंग: 31 मिनट में 80%

कीमत: लगभग 30 लाख रुपये



पोर्श मैकन ईवी (Porsche Macan EV)

लग्जरी कारों में Porsche की इस गाड़ी ने बाजी मारी है। Porsche की ये लग्जरी इलेक्ट्रिक कार भारत में भी मौजूद है। इसकी कीमत 1.22 करोड़ रुपये से शुरू होती है। बता दें कि ये कार अपने पावरपैक परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है।

बैटरी: 100kWh

रेंज: 624 किमी

चार्जिंग: 21 मिनट में 80%

कीमत: 1.22 करोड़ रुपये से शुरू

अगर आप भी ईवी सेगमेंट की कार खरीदने का सोच रहे हैं तो 2025 वर्ल्ड ऑफ द ईयर की तीन ईवी कारों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं।