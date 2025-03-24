scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारDividend Stock: हर शेयर पर 1860% डिविडेंड का बंपर ऐलान! RECORD DATE इसी हफ्ते - Details

Dividend Stock: हर शेयर पर 1860% डिविडेंड का बंपर ऐलान! RECORD DATE इसी हफ्ते - Details

डिविडेंड के ऐलान के बाद शेयर 1.5% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा था। चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी और क्या है इसका रिकॉर्ड डेट?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 24, 2025 15:12 IST

TVS Holdings Dividend: इंवेस्मेंट कंपनी TVS Holdings ने आज बंपर डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने शेयरधारकों को हर शेयर पर 1,860% का मोटा अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी तय कर दिया है। 

advertisement

दोपहर 2:42 बजे तक शेयर 1.5% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा था। चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी और क्या है इसका रिकॉर्ड डेट?

TVS Holdings Dividend 2025

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 25 के लिए 1,860% का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसका मतलब कंपनी 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर पर 93 रुपये का डिविडेंड देगी। 

TVS Holdings Dividend Record Date

कंपनी ने डिविडेंड के लिए 28 मार्च 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। 

TVS Holdings Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि डिविडेंड की पेमेंट अंतरिम डिविडेंड की घोषणा के 30 दिनों के अंदर की जाएगी। 

TVS Holdings Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अप्रैल 2024 में 94 रुपये का डिविडेंड, फरवरी 2023 में 59 रुपये का डिविडेंड, मार्च 2022 में 44 रुपये का डिविडेंड, मार्च 2021 में 11 रुपये का डिविडेंड और फरवरी 2021 में 15 रुपये का डिविडेंड दिया था।

TVS Holdings Share Price

दोपहर 2:42 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.59% या 140 रुपये चढ़कर 8950.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.41% या 124.25 रुपये चढ़कर 8,935 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 24, 2025