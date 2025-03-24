EV Cars Under Rs 10 Lakhs: 315km तक की दमदार रेंज और कई तगड़े फीचर्स - ये हैं गाड़ियों की पूरी लिस्ट

Electric Cars Under 10 Lakh: समय के साथ भारतीय बाजार में तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) का क्रेज बढ़ रहा है। सरकार के सब्सिडी और कंपनियों द्वारा कम कीमत में ईवी गाड़ियों को लॉन्च किए जाने के बाद से लोग ईवी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं।

ऐसे में अगर आप भी ईवी कार लेने का सोच रहे हैं लेकिन आपका बजट सिर्फ 10 लाख ही है तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो सकती है। आज हम आपके लिए ऐसी 3 ईवी गाड़ियों के बारे में बताएंगे जिसकी कीमत 10 लाख रुपये से कम है। चलिए एक-एक कर जानते हैं।

Tata Punch EV

टाटा पंच ईवी एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसमें स्टाइलिश डिजाइन, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और बड़ा इंटीरियर है। इसमें कंपीटिटिव ड्राइविंग रेंज, क्विक चार्जिंग क्षमता और मॉडर्न फीचर्स शामिल हैं, जो इसे एक आकर्षक ईवी ऑप्शन बनाती हैं।

बेस मॉडल के लिए टाटा पंच ईवी की कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 14.44 लाख रुपये (औसत एक्स-शोरूम) तक जाती है। बेस मॉडल की रेंज 315km की है।

Tata Tiago EV

टाटा टियागो ईवी सिटी ड्राइविंग के लिए एक इलेक्ट्रिक हैचबैक है। यह आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ता और आपको अलग-अलग बैटरी साइज़ के साथ यह चुनने की सुविधा देता है कि आप कितनी दूर तक जाना चाहते हैं। साथ ही, इसमें कई चार्जिंग विकल्प हैं और यह आपको कई तरह के फ़ीचर देता है।

बेस मॉडल के लिए टाटा टियागो ईवी की कीमत 7.99 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 11.14 लाख रुपये (औसत एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसकी ड्राइविंग रेंज 223 से 293 किलोमीटर तक है।

MG Comet EV

एमजी कॉमेट ईवी अपने शानदार डिजाइन के कारण लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें शानदार इंटीरियर और 230 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज के साथ एक फीचर-लोडेड केबिन है।

एमजी कॉमेट ईवी के बेस मॉडल की कीमत 5.99 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 8.80 लाख रुपये (औसत एक्स-शोरूम) तक जाती है।