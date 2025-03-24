मंथली ₹5000 जमा करने वाले बन सकते हैं करोड़पति! ये है फॉर्मूला

Power of Compounding: अगर आप इंवेस्टमेंट करते हैं तो आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग या पैसे से पैसा बनाने के बारे में जरूर सुना होगा। हर कोई रिटर्न के जरिए ज्यादा पैसा बनाने के लिए निवेश करता है।

लेकिन अगर आपके पास निवेश करने के लिए अधिक पैसा नहीं है लेकिन आपका सपना भी करोड़पति बनने का है तो घबराइए नहीं यह मुमकिन है। महज 5000 रुपये के मंथली Systematic Investment Plan (SIP) के जरिए आप अपने करोड़पति बनने का सपना पूरा कर सकते हैं।

वित्तीय अनुशासन बहुत जरूरी

अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको वित्तीय अनुशासन लाना होगा। वित्तीय अनुशासन का मतलब आपको हर महीने 5000 रुपये बचाने होंगे और SIP के जरिए निवेश करना होगा।

करोड़पति बनने का फॉर्मूला

अगर आप 5000 रुपये की मंथली SIP से करोड़पति बनना चाहते हैं तो यह संभव है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम औसतन 12% का सालाना इंटरेस्ट देते हैं। इसलिए आज हम भी 12% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे।

अगर आप 5000 रुपये हर महीने 27 साल तक लगातार निवेश करते हैं तो 12% के रिटर्न के हिसाब से आपके पास 1.08 करोड़ रुपये का कॉर्पस होगा।

इन 27 सालों में आपको निवेशित राशि 16,20,000 रुपये होगी और रिटर्न से आपकी कमाई 91,91,565 रुपये होगी। कुल मिला कर आपका पूरा कॉर्पस 1,08,11,565 रुपये (1.08 करोड़) का होगा।

वहीं अगर आप हर महीने 5000 की जगह 10000 रुपये का निवेश करते हैं तो आपको करोड़पति बनने में सिर्फ 21 साल लगेंगे। इस दौरान आपकी निवेशित राशि 25,20,000 रुपये और रिटर्न से कमाई 79,10,067 रुपये होगी। आपके पोर्टफोलियो की कुल वैल्यू 1,04,30,067 रुपये (1.04 करोड़) होगी।

करोड़पति बनने के लिए कम उम्र में करें निवेश

आप जितनी जल्दी निवेश करना शुरू करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। ज्यादातर निवेशक छोटी उम्र में ही निवेश को शुरू करने की सलाह देते हैं ताकी लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से आपके पास मोटा कॉर्पस तैयार हो जाए।

