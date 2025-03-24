Bank of Baroda ने लॉन्च किया नया मोबाइल ऐप! ग्राहकों को मिलेंगे ये बेहतरीन फीचर्स - DETAILS

Bank of Baroda New Mobile App: भारत के अग्रणी पब्लिक सेक्टर बैंकों में से एक, बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने आज अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम Baroda mDigiNext है। फिलहाल यह ऐप Android पर उपलब्ध है और iOS के लिए जल्द ही आने वाला है।

यह ऐप, बड़ौदा कैश मैनेजमेंट सर्विसेज (BCMS) का इस्तेमाल करने वाले बैंक के कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए एक डेडिकेटेड कैश मैनेजमेंट सर्विस ऐप है। इस ऐप के लॉन्च के बैंक ऑफ बड़ौदा भारत के उन चुनिंदा बैंकों में शामिल हो गया है, जिसने विशेष रूप से कॉर्पोरेट्स की कैश मैनेजमेंट जरूरतों की सर्विस के लिए ऐप बनाया हो।

Make Every Move a Masterstroke in Business Banking!



With Baroda mDigiNext, experience cash management that's fast, secure, and right at your fingertips.



From single sign-on to instant processing and real-time tracking—manage your corporate banking like a pro.#BankofBaroda… pic.twitter.com/Pv1MoZms2f — Bank of Baroda (@bankofbaroda) March 24, 2025

क्या करेगा ये ऐप?

Baroda mDigiNext मोबाइल ऐप बिजनेसों को उनकी वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो मैनेजमेंट को सुव्यवस्थित करने में मदद करने के लिए जरूरी पेमेंट सुविधाएं प्रदान करता है। इस ऐप का उद्देश्य इफिशन्सी बढ़ाना, ट्रांजैक्शन में तेज़ी लाना और ऑपरेशन को सरल बनाना है।

अत्याधुनिक बड़ौदा mDigiNext मोबाइल ऐप को कॉर्पोरेट्स के लिए कैश मैनेजमेंट संचालन और वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह ग्राहकों को जरूरी और एडवांस वित्तीय उपकरणों तक 24x7 पहुंच प्रदान करता है, जिससे कॉर्पोरेट्स को कभी भी, कहीं भी जल्द और सूचित वित्तीय निर्णय ले सकते हैं।

Baroda mDigiNext मोबाइल ऐप फीचर्स

वन-टू-वन ट्रांजैक्शन का निर्माण और ऑथरज़ैशन



बल्क अपलोड को ऑथराइज़ करना और अस्वीकार करना



एंड-टू-एंड ट्रांसजैक्शन और वर्कफ़्लो ट्रैकिंग



ट्रांजैक्शन की स्थिति पर रियल टाइम की पूछताछ बढ़ाना



अकाउंट समरी और मिनी-स्टेटमेंट तक पहुंच



सभी ग्रुप संस्थाओं का कंसोलिडेट डैशबोर्ड देखना



OTP वेरिफिकेशन और 3-फैक्टर प्रमाणीकरण के साथ बढ़ी हुई सुरक्षा



बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवदत्त चंद ने कहा कि कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए बड़ौदा mDigiNext मोबाइल ऐप के लॉन्च के साथ, हम कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए कैश मैनेजमेंट और बैंकिंग सेवाओं में एक नया अनुभव स्थापित कर रहे हैं। ऐप में यूजर्स के अनुकूल इंटरफ़ेस, एडवांस टूल और क्षमताएं, साथ ही सहज एग्ज़ीक्यूशन शामिल है, जो हमारे ग्राहकों को समृद्ध जानकारी प्रदान करता है जो उन्हें कंपीटिटिव बिजनेस के जमाने में चुस्त रहने में मदद करेगा

