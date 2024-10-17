भारत का पैसेंजर कार बाजार दुनिया में तीसरे स्थान पर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ विशेष रंगों के लिए नियम क्यों होते हैं? खासकर ऑलिव ग्रीन (Olive Green) रंग, जो कि केवल आर्मी ऑफिसर और डिफेंस के लिए डेडिकेटेड है।

ऑलिव ग्रीन कलर पर बैन

Olive Green कलर को कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नहीं बेचती हैं। ये रंग सिर्फ आर्मी और डिफेंस पर्सनेल के लिए ही प्रयोग किया जाता है। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट 1989 के नियम 121 (1) के अनुसार, प्राइवेट व्हीकल्स को इस रंग में नहीं बेचा जा सकता है।

नियम का महत्व

इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि आर्मी और डिफेंस की गाड़ियों की पहचान आसानी से की जा सके। यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति इस रंग में कार तैयार करवाता है, तो उसे कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, अगर आप अपनी कार का रंग बदलने की सोच रहे हैं, तो ऑलिव ग्रीन से बचें।

क्या होगा अगर नियम तोड़ा जाए?

यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे भारी पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है। यह रंग केवल डिफेंस के लिए है और आम लोगों के लिए नहीं। यही कारण है कि कार मैन्युफैक्चरर्स इस रंग की कारें नहीं बनाते और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस भी इस रंग की गाड़ियों को चलने की अनुमति नहीं देते।

अन्य ग्रीन शेड्स की अनुमति

हालांकि, ग्रीन कलर के दूसरे शेड्स को अनुमति है। लेकिन सिविलियन यूज के लिए खासतौर पर मिलिट्री ऑलिव ग्रीन का कलर इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए, यदि आप अपने वाहन का रंग चुन रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप नियमों का पालन कर रहे हैं।

भारतीय सेना की गाड़ियाँ

भारतीय सेना के पास Olive Green रंग की कई गाड़ियाँ हैं, जिनमें Tata Safari, Maruti Suzuki Gypsy, Toyota Hilux, Maruti Jimny और Mahindra Scorpio शामिल हैं। ये गाड़ियाँ न केवल उनकी पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सेना के संचालन में भी आवश्यक हैं।

बाजार की स्थिति

भारत में कार बाजार लगातार बढ़ रहा है। नए मॉडल्स और कलर्स की मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन ऑलिव ग्रीन जैसे विशेष रंगों के साथ नियमों का पालन करना जरूरी है।

यदि आप कार खरीदने या मोडिफाई करने की सोच रहे हैं, तो ध्यान रखें कि ऑलिव ग्रीन रंग में कार करवाना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। इसलिए, अपने विकल्पों पर विचार करें और सही रंग का चयन करें!