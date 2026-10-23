2.7 सेकंड में पकड़ेगी 60KM की रफ्तार! भारत में लॉन्च हुई Ultraviolette X-47 Venom, जानें क्या है खास

भारत में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने वालों के लिए एक नया विकल्प आ गया है। अल्ट्रावायलेट ने अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल X-47 Venom लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसमें लंबी रेंज, तेज रफ्तार और कई एडवांस फीचर्स दिए हैं। यह बाइक कंपनी के नए प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। खास बात यह है कि इसमें राइडर की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी मिलती हैं। आइए इसकी कीमत, रेंज और फीचर्स के बारे में विस्तार से समझते हैं।

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कितनी है बाइक की कीमत और कब मिलेगी डिलीवरी?

अल्ट्रावायलेट X-47 Venom की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.65 लाख रुपये रखी गई है। हालांकि, यह इंट्रोडक्टरी कीमत सिर्फ पहले 5,000 ग्राहकों के लिए लागू होगी।

बाइक की बुकिंग 22 अक्टूबर से शुरू होनी थी, जबकि डिलीवरी नवंबर 2026 से शुरू होने वाली है। कंपनी इस बाइक को EICMA 2026 में भी पेश करेगी।

343KM की रेंज और 155KM की टॉप स्पीड

X-47 Venom कंपनी के नए VX-100 100V प्लेटफॉर्म पर बनी पहली बाइक है। इसमें 11kWh का SRB-11 बैटरी पैक और नया UV LIGHTFURY इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है।

यह मोटर 30kW यानी करीब 40bhp की पावर और पहिए पर 550Nm का टॉर्क पैदा करती है।

कंपनी का दावा है कि बाइक सिर्फ 2.7 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 5.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 155 किलोमीटर प्रति घंटा है।

बाइक की IDC सर्टिफाइड रेंज 343 किलोमीटर है। इसका वजन 180 किलोग्राम है, जो X-47 Crossover से 20 किलोग्राम तक कम है।

चार्जिंग के लिए क्या सुविधा मिलेगी?

नई इलेक्ट्रिक बाइक में 1.6kW का ऑनबोर्ड चार्जर दिया गया है। इसके अलावा यह 12kW डीसी फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है।

कंपनी ने इसमें अपडेटेड मोटर कंट्रोल यूनिट भी दी है।

कैमरे और रडार जैसे एडवांस फीचर्स

X-47 Venom में 7 इंच की TFT टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलती है। इसमें आगे और पीछे डैशकैम, क्रूज कंट्रोल और Mappls की मदद से नेविगेशन की सुविधा दी गई है।

बाइक में पार्क असिस्ट फीचर भी है, जो पीछे लगे कैमरे की मदद से तंग जगहों पर बाइक को पीछे करने में मदद करता है।

सुरक्षा के लिए इसमें रडार आधारित ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन-चेंज असिस्ट, ओवरटेक अलर्ट और पीछे से टक्कर की चेतावनी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।