मार्क जुकरबर्ग पर मंडराया 11 अरब डॉलर का टैक्स संकट! Meta पर कब्जा बनाए रखने के लिए निकाला अनोखा रास्ता

मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के सामने एक बड़ी टैक्स चुनौती खड़ी हो सकती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अमीर लोगों पर नया टैक्स लगाने की तैयारी चल रही है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो जुकरबर्ग को अरबों डॉलर का टैक्स देना पड़ सकता है। ऐसे में उन्होंने मेटा के बोर्ड के साथ एक खास समझौता किया है, जिससे कंपनी पर उनका कंट्रोल भी बना रहेगा और जरूरत पड़ने पर वह अपने शेयर भी बेच सकेंगे।

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जुकरबर्ग को कितना टैक्स देना पड़ सकता है?

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कैलिफोर्निया में अरबपतियों पर एक बार 5 फीसदी वेल्थ टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। यह उन लोगों पर लागू होगा जिनकी कुल संपत्ति 1 अरब डॉलर से ज्यादा है।

फोर्ब्स के मुताबिक, जुकरबर्ग की संपत्ति 220 अरब डॉलर से ज्यादा है। ऐसे में उनका संभावित टैक्स बिल 11 अरब डॉलर यानी करीब 1,100 करोड़ डॉलर से ज्यादा हो सकता है।

इस प्रस्ताव पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। टैक्स उन अरबपतियों पर लागू होगा जिनका मुख्य निवास 1 जनवरी 2026 को कैलिफोर्निया में था।

शेयर बेचेंगे, लेकिन कंट्रोल नहीं खोएंगे

मेटा ने नए नॉन-वोटिंग शेयर जारी करने की योजना बनाई है। इन शेयरों को बेचने पर जुकरबर्ग का कंपनी पर वोटिंग कंट्रोल प्रभावित नहीं होगा।

समझौते के तहत जुकरबर्ग अपनी कुल आर्थिक हिस्सेदारी के 10 फीसदी के बराबर नए शेयर बेच सकेंगे। इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल वह संभावित टैक्स चुकाने सहित किसी भी जरूरत के लिए कर सकते हैं।

जुकरबर्ग ने अगले आठ साल तक कैलिफोर्निया में रहने का भी वादा किया है। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में वह अपना फैसला बदल सकते हैं।

टैक्स प्रस्ताव पर क्यों मचा विवाद?

प्रस्तावित टैक्स से मिलने वाली ज्यादातर रकम हेल्थकेयर पर खर्च होगी, जबकि 10 फीसदी हिस्सा शिक्षा और खाद्य सहायता कार्यक्रमों के लिए रखा जाएगा।

सीनेटर बर्नी सैंडर्स और कुछ कर्मचारी संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। वहीं, कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम का कहना है कि इससे अमीर लोग राज्य छोड़ सकते हैं।

गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज जैसे अरबपति भी कैलिफोर्निया से अपने संबंध कम कर रहे हैं। टैक्स विरोधी अभियान को 33.3 करोड़ डॉलर से ज्यादा का फंड मिल चुका है।

मेटा के एआई प्लान को भी मिलेगा फायदा

मेटा के मुताबिक, नए शेयरों से कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए पैसा जुटाने में मदद मिलेगी। इनका इस्तेमाल कर्मचारियों को भुगतान और दूसरी कंपनियों के अधिग्रहण में भी किया जा सकेगा।

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जुकरबर्ग 2013 से मेटा के सीईओ के तौर पर सालाना सिर्फ 1 डॉलर सैलरी लेते हैं। कंपनी ने साफ किया है कि इस समझौते के तहत उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन नहीं मिलेगा।

इस तरह नए शेयरों की योजना जुकरबर्ग को संभावित टैक्स चुकाने का रास्ता दे सकती है, जबकि मेटा को अपने एआई कारोबार के विस्तार के लिए फंड जुटाने में मदद मिलेगी।