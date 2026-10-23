'अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा यूरोप', पीयूष गोयल ने कार्बन टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी पर दी चेतावनी

यूरोपीय यूनियन के नए व्यापार नियमों और कार्बन टैक्स को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोप की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जरूरत से ज्यादा नियम और पाबंदियां उसकी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि इन फैसलों का असर उद्योगों से लेकर आम लोगों तक कैसे पड़ सकता है।

advertisement

यूरोप खुद अपने लिए खड़ी कर रहा मुसीबत

बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में पीयूष गोयल ने कहा कि यूरोपीय यूनियन स्टील पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) और 50 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर खुद मुसीबत बुला रहा है। इससे यूरोप में रहने का खर्च बढ़ेगा और महंगाई बढ़ सकती है।

उन्होंने कहा कि यूरोप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। जिन खुले व्यापारिक रास्तों ने यूरोपीय देशों को विकसित बनाया, अब वही देश नए नियमों और पाबंदियों से अपनी सीमाएं बंद कर रहे हैं।

महंगा स्टील बढ़ाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च

पीयूष गोयल ने कहा कि कार्बन टैक्स और दूसरे नियमों से स्टील, एल्युमिनियम और सीमेंट महंगे होंगे। इसका असर बंदरगाहों, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, पानी की पाइपलाइन और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा।

उन्होंने स्टील जैसे उद्योगों को बचाने के लिए लगाए जा रहे कुछ नियमों को बेतुका बताया। उनके मुताबिक, ऐसी पाबंदियां यूरोप की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही हैं।

75 से 77 नियमों पर उठाए सवाल

पीयूष गोयल ने कहा कि यूरोपीय यूनियन में 75 से 77 तरह के नियम हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे कंपनियों पर बोझ बढ़ता है और ग्लोबल मार्केट में उनकी प्रतिस्पर्धा कमजोर होती है।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यूरोप दूसरे देशों के व्यापार में बाधाएं डालेगा, तो जवाब में दूसरे देश भी पाबंदियां लगा सकते हैं। उन्होंने जर्मनी के ऑटो उद्योग का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले करीब एक दशक में उसकी ऑटो बिक्री 15 से 20 फीसदी घटी है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

भारत चाहता है बराबरी वाला व्यापार

उन्होंने कहा कि भारत दूसरे देशों के साथ निष्पक्ष और संतुलित व्यापार समझौते कर रहा है। भारत ऐसे देशों के साथ कारोबार बढ़ाना चाहता है, जहां व्यापार में अनावश्यक रुकावटें नहीं हैं।

उन्होंने सिंगापुर का उदाहरण दिया, जहां यूरोप जैसे कार्बन टैक्स और वनों की कटाई से जुड़े नियम नहीं हैं।

यूरोपीय यूनियन के CBAM के तहत भारत से निर्यात होने वाले स्टील, एल्युमिनियम और सीमेंट पर 20 से 35 फीसदी तक टैरिफ लग सकता है। वहीं, वनों की कटाई से जुड़े नियम रबर जैसे सेक्टर के निर्यातकों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।

advertisement

कार्बन उत्सर्जन पर भी यूरोप को घेरा

पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया की करीब 17 फीसदी आबादी भारत में रहती है, लेकिन ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 3 से 3.5 फीसदी है। उन्होंने यूरोप की हिस्सेदारी करीब 20 फीसदी बताई।

उन्होंने कहा कि भारत तेजी से क्लीन एनर्जी अपना रहा है और स्टील उत्पादन को भी पर्यावरण के अनुकूल बना रहा है। साथ ही विकसित देशों पर क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया।