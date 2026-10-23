OPPO ने भारत में उतारे दो धाकड़ स्मार्टफोन! 200MP कैमरा और 8000mAh बैटरी, कीमत सुनकर चौंक जाएंगे

OPPO Find X10 Series: ओप्पो ने भारत में अपने दो नए प्रीमियम स्मार्टफोन फाइंड एक्स10 और फाइंड एक्स10 प्रो मैक्स लॉन्च किए हैं। दोनों फोन में दमदार कैमरा, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि, दोनों की कीमत और कुछ फीचर्स में अंतर है। ऐसे में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि दोनों फोन में क्या खास है और किसकी कीमत कितनी है।

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200MP कैमरे के साथ क्या है खास?

ओप्पो फाइंड एक्स10 और फाइंड एक्स10 प्रो मैक्स दोनों में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। हालांकि, अल्ट्रा-वाइड कैमरे में अंतर है। फाइंड एक्स10 में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है, जबकि प्रो मैक्स में 200 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है।

दोनों स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इनमें 30 एफपीएस पर 8के और 120 एफपीएस तक 4के वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलती है। साथ ही डॉल्बी विजन वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी दिया गया है।

डिस्प्ले और प्रोसेसर में कितना अंतर?

ओप्पो फाइंड एक्स10 में 6.59 इंच की एफएचडी प्लस डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 2768 x 1272 पिक्सल है। वहीं, प्रो मैक्स में 6.78 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन 2772 x 1272 पिक्सल है।

दोनों फोन में 120 हर्ट्ज तक का एडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कुछ गेमिंग स्थितियों में 144 हर्ट्ज तक पहुंच सकता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस हाई ब्राइटनेस मोड में 2000 निट्स तक है।

फाइंड एक्स10 में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600एम प्रोसेसर दिया गया है, जबकि प्रो मैक्स में डाइमेंसिटी 9600 प्रो चिपसेट मिलता है। दोनों फोन कलरओएस 17.0 पर चलते हैं।

8000mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग

दोनों स्मार्टफोन में 8000 एमएएच की बैटरी दी गई है। साथ ही 80 वॉट सुपरवूक वायर्ड और 50 वॉट एयरवूक वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

कंपनी के मुताबिक, फाइंड एक्स10 को वायर्ड चार्जिंग से फुल चार्ज होने में करीब 85 मिनट और प्रो मैक्स को 80 मिनट लगते हैं। वायरलेस चार्जिंग में दोनों को क्रमशः 112 और 115 मिनट लग सकते हैं।

भारत में कितनी है कीमत और कहां से खरीदें?

ओप्पो फाइंड एक्स10 के 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹1,39,999 है। वहीं, 12 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज वेरिएंट ₹1,69,999 में मिलेगा। यह ग्लेशियर ब्लू, मिस्ट ग्रे और ग्लो कोरल रंगों में उपलब्ध है।

फाइंड एक्स10 प्रो मैक्स के 12 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹1,99,999 है। यह लूना व्हाइट और टाइटेनियम ग्रे रंगों में आता है।

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दोनों फोन की प्री-बुकिंग ओप्पो की आधिकारिक भारतीय वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। कंपनी सीमित समय के लिए मुफ्त गिफ्ट का ऑफर भी दे रही है। ओप्पो के मुताबिक, बिक्री शुरू होने के बाद आमतौर पर 48 घंटे के भीतर ऑर्डर भेज दिए जाते हैं और डिलीवरी में एक से पांच कामकाजी दिन लग सकते हैं।