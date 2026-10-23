चुनाव आयोग के दो कमिश्नरों ने उठाए थे वरिष्ठ अधिकारी पर सवाल, फिर भी क्यों नहीं हुआ कोई एक्शन

चुनाव आयोग के दो चुनाव आयुक्तों ने अपने ही विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के कामकाज पर सवाल उठाए थे। दोनों ने इस मामले में कैबिनेट सचिव को अलग-अलग शिकायत भेजी थी, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत सामने आए दस्तावेजों से अब पता चला है कि सरकार ने इस मामले में दखल क्यों नहीं दिया।

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दो चुनाव आयुक्तों ने की थी शिकायत

चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 29 जुलाई 2026 को कैबिनेट सचिव टी वी सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे थे। इनमें उन्होंने चुनाव आयोग के सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग के कामकाज पर सवाल उठाए थे।

मनीष गर्ग एक IAS अधिकारी हैं, जिन्हें 2 सितंबर 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने चुनाव आयोग में नियुक्त किया था।

बिना सलाह लिए अधिकारियों के काम बदले

RTI कार्यकर्ता रिटायर्ड कमोडोर लोकेश के बत्रा को मिले दस्तावेजों के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों ने आरोप लगाया कि मनीष गर्ग ने प्रशासन से जुड़े डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के लिंक अधिकारी का जिम्मा संभालने के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों के कामकाज में बदलाव कर दिया।

इनमें सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल स्तर के अधिकारी शामिल थे।

आरोप था कि ये बदलाव चुनाव आयोग या संबंधित अधिकारियों से सलाह लिए बिना किए गए। जबकि पहले ही मौखिक और लिखित निर्देश दिए गए थे कि बिना चर्चा या मंजूरी के ऐसे फैसले नहीं लिए जाएं। विवेक जोशी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन विभाग ने उनकी मांगी गई एक फाइल उपलब्ध नहीं कराई।

कैबिनेट सचिवालय ने क्यों नहीं की कार्रवाई?

दोनों चुनाव आयुक्तों ने कहा कि गर्ग के फैसले 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति और सेवा संबंधी कानून के खिलाफ थे।

3 अगस्त को तैयार कैबिनेट नोट में मुख्य चुनाव आयुक्त की राय लेने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, बाद के नोट में कहा गया कि शिकायतें दोनों आयुक्तों ने व्यक्तिगत तौर पर की थीं, न कि पूरे चुनाव आयोग की तरफ से।

नोट में कानून की धारा 18 का हवाला देते हुए कहा गया कि आयोग के फैसले जहां तक संभव हो सर्वसम्मति से होने चाहिए और मतभेद होने पर बहुमत से फैसला लिया जाना चाहिए।

5 अगस्त को शिकायतों की मिली पावती

कैबिनेट सचिवालय ने माना कि आयोग की आधिकारिक शिकायत के बिना कार्रवाई करना संवैधानिक संस्था के कामकाज में सरकारी दखल माना जा सकता है।

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इसके बाद सोमनाथन ने 5 अगस्त को दोनों शिकायतों की प्राप्ति स्वीकार की। इनकी कॉपी मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और स्थापना अधिकारी को भी भेजी गई, ताकि भविष्य में गर्ग से जुड़े फैसलों में इनका रिकॉर्ड रहे।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को बताया था कि दोनों चुनाव आयुक्तों के निर्देशों के बाद अधिकारियों के कामकाज में बदलाव वाले आदेश कभी लागू नहीं किए गए।