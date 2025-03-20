Traffic e-Challan Online: कितने का आया है चालान चुटकियों में ऐसे करें पता, पूरा प्रोसेस यहां

सरकार ने हाल ही में ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने (Traffic Fine) को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही, ई-चालान (e-Challan) सिस्टम से लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस सिस्टम के तहत चौक-चौराहों पर कैमरे (CCTV Cameras) लगाए गए हैं, जो आपकी छोटी सी गलती पर भी चालान काट सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका ई-चालान कट गया है, तो आप उसे ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं।

advertisement

क्या है Traffic e-Challan? (What is Traffic e-Challan?)

यह एक इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम है, जिसके जरिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का डिजिटल रूप में रिकॉर्ड रखा जाता है। कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान खुद ही काट जाता है। चालान कटने के बाद वाहन मालिक को मैसेज द्वारा इसकी जानकारी मिलती है।

Traffic e-Challan ऑनलाइन कैसे चेक करें? (How to check Traffic e-Challan online?)

अगर आपको लगता है कि आपके वाहन का चालान काटा गया है, तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। चालान चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें।

अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट (Official Website) पर जाएं।



अब वेबसाइट पर 'e-Challan' या 'Traffic Violation' सेक्शन पर क्लिक करें।



इसके बाद अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर (Vehicle Registration Number) और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें।



स्क्रीन पर दिए गए CAPTCHA कोड को सही से भरें और 'Submit' पर क्लिक करें।



अगर आपके व्हीकल का चालान काटा गया है, तो उसकी जानकारी स्क्रीन पर शो होगी।



चालान की पेमेंट करने के लिए 'Pay Now' पर क्लिक करें और पेमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करें।



बढ़े हुए जुर्माने से कैसे बचें? (How to avoid Traffic e-Challan)

हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट लगाएं।



नो-पार्किंग जोन में व्हीकल पार्क न करें, वरना चालान कट सकता है।



ज्यादा स्पीड से गाड़ी न चलाएं। हमेशा स्पीड लिमिट का ध्यान रखें।



ड्राइविंग के दौरान मोबाइलफोन यूज न करें। इससे दुर्घटना का खतरा और चालान दोनों बढ़ सकते हैं।



आपको बता दें कि अगर आप समय से चालान नहीं भरते हैं तो आपको कोर्ट भी जाना पड़ सकता है।