दिवाली से पहले नई कार लेने की सोच रहे हैं? इन 6 गाड़ियों का इंतजार बदल सकता है आपका फैसला
अगर आप दिवाली 2026 से पहले नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है। Volkswagen Virtus Facelift, Tata Safari EV, Mahindra Thar Facelift, Maruti Fronx Facelift और Renault Duster Hybrid जैसे मॉडल आने वाले हैं। वहीं JSW Motors भी अपनी पहली SUV के साथ भारतीय कार बाजार में एंट्री की तैयारी कर रही है।
In Short
- Tata Safari EV और Renault Duster Hybrid दिवाली से पहले बड़े लॉन्च में शामिल हो सकते हैं
- Virtus Fronx और Thar को नए डिजाइन और फीचर्स के साथ अपडेट मिलने की उम्मीद है
- JSW Motors अपनी पहली SUV के जरिए भारतीय कार बाजार में नया ब्रांड उतार सकती है
अगर आप इस साल दिवाली के आसपास नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है। भारतीय कार बाजार में अगले कुछ महीनों में कई नई और अपडेटेड गाड़ियां आने की तैयारी में हैं। इनमें इलेक्ट्रिक SUV से लेकर हाइब्रिड, फेसलिफ्ट मॉडल और एक नए कार ब्रांड की पहली पेशकश तक शामिल है।
1. Volkswagen Virtus Facelift
Volkswagen अपनी लोकप्रिय सेडान Virtus को अपडेट करने की तैयारी कर रही है। इसमें नया फ्रंट डिजाइन, केबिन में कुछ बदलाव और ज्यादा फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके पावरट्रेन विकल्पों में भी कुछ बदलाव की उम्मीद है।
2. Tata Safari EV
Tata Motors अपनी Safari का इलेक्ट्रिक अवतार लाने की तैयारी कर रही है। यह कंपनी की तीन-पंक्ति वाली प्रमुख इलेक्ट्रिक SUV में से एक होगी। Safari EV के आने के बाद Safari नाम पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों तरह के पावरट्रेन में उपलब्ध हो सकता है।
इसे दिवाली 2026 से पहले पेश किए जाने की उम्मीद है।
3. Mahindra Thar Facelift
Mahindra Thar को भी अपडेट मिलने की उम्मीद है। नए मॉडल में Thar Roxx से प्रेरित कई फीचर्स दिए जा सकते हैं।
इसमें LED लाइटिंग, नए बंपर, बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है। इसके सितंबर 2026 में आने की उम्मीद जताई जा रही है।
4. Maruti Fronx Facelift
Maruti Suzuki अपनी लोकप्रिय Fronx को भी नया रूप देने की तैयारी में है। नए मॉडल में फ्रंट डिजाइन में बदलाव, ज्यादा फीचर्स और नया पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है।
Fronx का अपडेट अक्टूबर 2026 के आसपास बाजार में आ सकता है।
5. Renault Duster Hybrid
Renault Duster भारत में वापसी कर चुकी है और अब कंपनी इसके हाइब्रिड वर्जन को लाने की तैयारी में है।
Duster Hybrid में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का इस्तेमाल होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा बेहतर माइलेज और शहर में ज्यादा आरामदायक ड्राइविंग के रूप में मिल सकता है।
इसे दिवाली 2026 के आसपास पेश किए जाने की उम्मीद है।
6. JSW Motors की पहली SUV
दिवाली से पहले भारतीय कार बाजार में एक नया नाम भी दस्तक दे सकता है। JSW Motors अपना नया ऑटोमोबाइल ब्रांड पेश करने की तैयारी कर रही है।
कंपनी की शुरुआती गाड़ियों में Chery iCar V23 पर आधारित इलेक्ट्रिक SUV या Jetour T2 पर आधारित SUV शामिल हो सकती है। दोनों मॉडलों को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है।
अगर कंपनी अक्टूबर 2026 में अपना ब्रांड लॉन्च करती है तो यह भारतीय कार बाजार में एक नए खिलाड़ी की एंट्री होगी।
दिवाली से पहले Volkswagen Virtus Facelift, Tata Safari EV, Mahindra Thar Facelift, Maruti Fronx Facelift, Renault Duster Hybrid और JSW Motors की पहली SUV जैसी गाड़ियां बाजार में हलचल बढ़ा सकती हैं। ऐसे में नई कार खरीदने वालों के पास आने वाले महीनों में कई नए विकल्प हो सकते हैं।