Top Five Safest Cars: चलाइए चैन से, क्योंकि ये 5 कारें देती हैं फुल प्रोटेक्शन

आजकल की दुनिया में कार की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है। चाहे आप शहर में हों या गांव में, सबको सेफ्टी कार चाहिए। अब गाड़ियों में 5-star safety रेटिंग मिलना कोई बड़ी बात नहीं रही और बजट कारों में भी ये मिल रही है। अगर आप नई कार खरीदना चाहते हैं और आपको बजट 10 लाख रुपये है तो यह खबर आपके लिए है। हम आपको पांच सेफ्टी कार के बारे में बताएंगे।

Kia Seltos

कीमत: Rs 9 लाख, Ex-showroom

Kia Seltos एक ऐसी कार है, जो पूरी तरह से सेफ है। इसे Bharat NCAP से 5-star safety रेटिंग मिली है। इस कार में आपको मिलते हैं छह एयरबैग्स, Rear ISOFIX mounts, Electronic Stability Control (ESC) और Pedestrian Protection जैसी फीचर्स। ये सब मिलकर आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

Tata Nexon

कीमत: Rs 7.99 लाख, Ex-showroom

Tata Nexon को भारत में सबसे सेफ गाड़ियों में माना जाता है। इस कार को 5-star safety रेटिंग मिली है, और ये बहुत ही सस्ती भी है। इस कार के पेट्रोल, डीजल और CNG वर्शन भी मौजूद हैं। अब तो यह इलेक्ट्रिक वर्जन में भी आ गई है।

Mahindra XUV300

कीमत: Rs 7.99 लाख, Ex-showroom

Mahindra XUV300 को भी 5-star safety रेटिंग मिली है। इसमें छह एयरबैग्स, 360-degree surround view camera, और Level 2 Advanced Driver Assistance System (ADAS) जैसे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन मिलते हैं। यह आपको पूरी तरह से सेफ ट्रैवल का अनुभव देती है।

Skoda Kushaq

कीमत: Rs 7.89 लाख, Ex-showroom

Skoda Kushaq एक नई और सेफ कार है। यह कार 5-star safety रेटिंग के साथ आती है। इसमें छह एयरबैग्स और Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) जैसी फीचर्स हैं। हालांकि, इसमें ADAS नहीं है, लेकिन फिर भी यह गाड़ी सेफ्टी के मामले में बेहतरीन है। यह Tata Nexon और Mahindra XUV300 से थोड़ी सस्ती है।

Tata Punch

कीमत: Rs 6.19 लाख, Ex-showroom

Tata Punch एक बहुत ही सस्ती और सुरक्षित सेफ कार है। इसे 5-star safety रेटिंग मिली है, और यह आपकी और आपके परिवार की सेफ्टी के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा, Tata Punch पेट्रोल, CNG और Electric वर्जन में उपलब्ध है। यह गाड़ी पूरी तरह से बजट फ्रेंडली है और लोगों में काफी पॉपुलर हो रही है।