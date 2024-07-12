Hyundai की ये SUV दे सकती है TATA Punch को टक्कर

क्या आप भी नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं। अगर हां, तो Hyundai आपके लिए लाई है एक नई SUV, यूँ तो भारत में कई SUV हैं जैसे Mahindra Scorpio, Maruti Ertiga, Maruti XL6, Toyota Innova Crysta, Kia carens और Mahindar XUV 700 साथ ही अब इसमें एक और कार का नाम भी शामिल हो गया है। Hyundai ने एक शानदार डिजाइन के साथ Hyundai Exter को लॉंच किया है। इससे पहले TATA ने Punch और उसके बाद Maruti ने अपनी जगह मार्केट में वापस बनाने के लिए Defender Octa को लॉन्च किया था। क्या अब Hyundai अपनी नई SUV लाकर मारुति को चैलेंज कर रही है?

Hyundai Exter

इस Hyundai Exter में नए बदलाव इसे बाकी मॉडल्स से अलग करते हैं। ये मॉडल SX और SX(O) बेस्ड है। इस आर्कषक SUV के फ्रंट लुक में ब्लैक बॉडी पार्टस देखने को मिलते हैं। इसका कलर पूरी तरह से ब्लैक रखा गया है। इसमें फ्लोर मैट रेड कलर की है , Air कंडीशन वेंट्स और स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें सीटों में नाइट एडिशन बैजिंग दी हुई है।

कंपनी ने इसके Mechanism में कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से जोड़ा गया है। इसे 5 मोनोटोन और 2 रंगों में लॉन्च किया गया है। इस आर्कषक लुक वाली SUV की शुरुआती कीमत 8 लाख 80 हजार तय की गई है और वहीं टॉप मॉडल 10 लाख 43 हजार रुपए तक तय की गई है।