Kia Sonet के पहले फेसलिफ्ट से 14 दिसंबर को उठेगा पर्दा

Kia Sonet के पहले फेसलिफ्ट से 14 दिसंबर को उठेगा पर्दा

नई सोनेट फेसलिफ्ट में सेल्टोस की तरह 17 ऑटोनोमस लेवल-2 फीचर्स मिल सकते हैं। इनमें स्मार्ट क्रूज कंट्रोल विथ स्टॉप एंड गो, फ्रंट कॉलिजन वॉर्निंग (FCW), लेन कीप असिस्ट, रियर ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 1, 2023 12:25 IST
Kia India अपनी पॉपुलर SUV Sonet का फेसलिफ्ट मॉडल 14 दिसंबर को भारत में अनवील करने जा रही है
Kia India अपनी पॉपुलर SUV Sonet का फेसलिफ्ट मॉडल 14 दिसंबर को भारत में अनवील करने जा रही है

Kia India अपनी पॉपुलर SUV Sonet का फेसलिफ्ट मॉडल 14 दिसंबर को भारत में अनवील करने जा रही है। साउथ कोरियन ऑटो मेकर कंपनी इस कार को 2024 में लॉन्च करेगी। सब-4 मीटर SUV को 2020 में लॉन्च किया गया था, इसके बाद कार को पहली बार बड़ा अपडेट मिलेगा। इसमें कंपनी की मिड-साइज SUV सेल्टोस से मिलते-जुलते काफी डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। वर्तमान में सोनेट की कीमत 7.79 लाख रुपए (एक्स-शोरूम दिल्ली) से शुरू होती है। अनुमान है कि नए अपडेट्स के बाद किआ सोनेट फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत मौजूदा मॉडल से ज्यादा रखी जा सकती है। 2024 किआ सोनेट का मुकाबला हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, मारुति सुजुकी ब्रेजा, महिंद्रा XUV300, रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट से होगा। किआ सोनेट का फेसलिफ्ट मॉडल कई बार टेस्टिंग के दौरान भारतीय सड़कों पर देखा जा चुका है। नई सोनेट में इंसर्ट के साथ न्यू डिजाइन ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलैंप्स और नए ड्रॉप-डाउन LED DRLs दिए गए हैं। इसके अलावा नया एयर डैम और न्यू डिजाइन बंपर भी दिया गया है। हालांकि नई सोनेट के फ्रंट से फॉग लैंप्स हटा दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें न्यू डिजाइन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

Also Read: Go First के CEO Kaushik Khona ने इस्तीफा देते समय ये क्या कह गए

वहीं रियर में सेल्टोस जैसे नए कनेक्टेड LED टेललैंप्स और नया बंपर दिया गया है। इंटीरियर में नई सोनेट के डैशबोर्ड डिजाइन में ज्यादा बदलाव शायद ही देखने को मिलें। केबिन में सेंटर पर फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, साथ ही इसमें AC के कंट्रोल्स पर भी कई हल्के-फुल्के बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा वेन्यू और कैरेंस जैसी कंपनियों से उधार लिया गया एक अपडेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी होगा। कार में नए अपहोल्स्ट्री और ट्रिम ऑप्शन भी देख सकते हैं। नई सोनेट में मौजूदा मॉडल के मल्टीपल इंजन और ट्रांसमिशन बरकरार रहेंगे। एंट्री-लेवल वैरिएंट में 82bhp की पावर और 115Nm का टॉर्क वाला 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा होगा। वहीं 118bhp की पावर और 172Nm के टॉर्क के साथ 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा जो दो ट्रांसमिशन ऑप्शन 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक और 6-स्पीड क्लचलेस मैनुअल के साथ आएगा। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन सॉनेट 250Nm के साथ 114bhp 1.5-लीटर डीजल इंजन पेश करना जारी रखेगा और 6-स्पीड क्लचलेस मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्प पेश करेगा। सेफ्टी के लिए नई सोनेट में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनजमेंट (VSM) और एंटीलॉक ब्रेक सिस्टम (ABS) जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा 6 एयरबैग सभी वैरिएंट में स्टैंडर्ड मिल सकते हैं।

Dec 1, 2023