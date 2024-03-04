Noida: टेस्ट ड्राइव के नाम पर महिंद्रा थार लेकर शख्स फरार, अरेस्ट

उत्तर प्रदेश के नोएडा में फ्रॉड और धोखाधड़ी की एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसके बारे में जानने के बाद अब गाड़ी शोरूम के कर्मचारी किसी को भी टेस्ट ड्राइव देने से पहले कई बार सोचेंगे। घटना नोएडा के सेक्टर 63 की है. यहां एक शोरूम में महिंद्रा थार लेने आया शख्स टेस्ट ड्राइव के नाम पर गाड़ी लेकर फरार हो गया। हालांकि, बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने मुताबिक नोएडा के सेक्टर 63 में महिंद्रा थार गाड़ी का एक शोरूम है। इस शोरूम पर मोहित चावला नाम का आरोपी थार गाड़ी खरीदने के लिए पहुंचा। शोरूम में मौजूद कर्मचारियों से मोहित ने महिंद्रा थार दिखाने के लिए कहा. जब उसे गाड़ी दिखाई गई तो उसने टेस्ट ड्राइव लेने की इच्छा जाहिर की. कर्मचारी टेस्ट ड्राइव के लिए तैयार हो गए।

संपर्क नहीं हुआ तो कराई FIR

काफी समय तक जब टेस्ट ड्राइव के लिए गया मोहित चावला वापस नहीं लौटा तो शोरूम वालों ने आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की. जब काफी देर होने के बाद भी मोहित चावला से संपर्क नहीं हो सका तो शोरूम के कर्मचारियों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई।

पहले भी हो चुका है अरेस्ट

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी मोहित चावला के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए अगले ही दिन सेक्टर 63 से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से पुलिस ने महिंद्रा थार गाड़ी भी बरामद कर ली. पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी मोहित चावला पहले भी इस तरह के मामलों में दिल्ली और नोएडा में गिरफ्तार हो चुका है।