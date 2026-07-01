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Newsऑटोइस दिन से शुरू होगी Tata Sierra EV की डिलीवरी! ₹18.79 लाख की शुरुआती कीमत में मिलेगी 665KM तक की रेंज

इस दिन से शुरू होगी Tata Sierra EV की डिलीवरी! ₹18.79 लाख की शुरुआती कीमत में मिलेगी 665KM तक की रेंज

टाटा मोटर्स ने भारत में नई टाटा सिएरा EV लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत ₹18.79 लाख है और यह 665 किलोमीटर तक की दावा की गई रेंज देती है। SUV में ADAS, ट्रिपल स्क्रीन, फास्ट चार्जिंग, V2V/V2L तकनीक और लाइफटाइम बैटरी वारंटी जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

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Uphar Pandey
Uphar Pandey
UPDATED: Jul 1, 2026 17:20 IST
Tata Sierra EV

Tata Sierra EV: टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV, टाटा सिएरा EV को लॉन्च कर दिया है। सिएरा की वापसी इस बार पूरी तरह इलेक्ट्रिक अवतार में हुई है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.79 लाख रुपये रखी है। इसके साथ ही बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि ग्राहकों को डिलीवरी 15 जुलाई से मिलनी शुरू होगी।
 
टाटा सिएरा EV कंपनी की भारतीय बाजार में सातवीं इलेक्ट्रिक कार है। इसे Harrier EV और Curvv EV के बीच पोजिशन किया गया है और इसका मुकाबला Maruti Suzuki e Vitara, Hyundai Creta EV, MG ZS EV, Mahindra BE 6 और VinFast VF6 जैसी इलेक्ट्रिक SUVs से होगा। 

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कीमत और वेरिएंट

टाटा सिएरा EV की शुरुआती कीमत 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह SUV कई वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी और इसमें 63 kWh तथा 75 kWh बैटरी पैक का विकल्प मिलेगा। टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 25.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। 

665 किलोमीटर तक की रेंज

नई सिएरा EV में दो बैटरी ऑप्शन दिए गए हैं।

•    63 kWh बैटरी के साथ कंपनी ने 565 किलोमीटर (MIDC) की दावा की गई रेंज दी है। 
•    75 kWh बैटरी एक बार चार्ज करने पर 665 किलोमीटर (MIDC) तक की रेंज देने का दावा करती है 

फीचर्स की लंबी लिस्ट

नई टाटा सिएरा EV को प्रीमियम फीचर्स से लैस किया गया है। इसमें शामिल हैं:

  •  ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड 
  •  वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto 
  •   JBL ऑडियो सिस्टम के साथ Dolby Atmos 
  • वायरलेस फोन चार्जर 
  •   वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें 
  •  एम्बिएंट लाइटिंग 
  •   एयर प्यूरीफायर 
  •   360-डिग्री कैमरा 
  •   HUD (हेड-अप डिस्प्ले) 
  •   ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
  •  हिल होल्ड कंट्रोल
  •  पावर्ड टेलगेट 

सुरक्षा में भी शानदार

सुरक्षा के लिहाज से सिएरा EV में ADAS लेवल-2 समेत कई आधुनिक सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा मल्टीपल एयरबैग, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम और अन्य आधुनिक सुरक्षा तकनीकें भी उपलब्ध हैं। 

फास्ट चार्जिंग और लाइफटाइम बैटरी वारंटी

टाटा सिएरा EV 120 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके अलावा 7.2 kW और 3.3 kW चार्जिंग विकल्प भी मिलते हैं। SUV में Vehicle-to-Load (V2L) और Vehicle-to-Vehicle (V2V) चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है। खास बात यह है कि कंपनी ने इस मॉडल के साथ लाइफटाइम बैटरी वारंटी की भी घोषणा की है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 1, 2026