Tata Nexon iCNG Review: Compact SUV CNG के साथ, स्टाइलिश और जानदार

टाटा मोटर्स भारत के सीएनजी क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रही है, टाटा नेक्सन सीएनजी की लॉन्चिंग के साथ, जो इसकी ईंधन विकल्पों की विविधता को दर्शाता है - पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, और अब सीएनजी। यह लॉन्च टाटा को भारत का एकमात्र वाहन निर्माता बनाता है जो टर्बोचार्ज इंजन के साथ एसयूवी में सीएनजी विकल्प दे रहा है, जो प्रदर्शन-केंद्रित सीएनजी वाहनों के लिए एक नया मानक स्थापित कर रहा है। इसकी कीमतें ₹8.99 लाख से ₹14.59 लाख (एक्स-शोरूम, इंडिया) के बीच हैं, जिससे नेक्सन सीएनजी एक आकर्षक विकल्प बनता है और बेस से लेकर टॉप-एंड वेरिएंट्स तक उपलब्ध है।

advertisement

टाटा की अग्रणी ट्विन-सिलेंडर सीएनजी तकनीक

इसका एक प्रमुख आकर्षण टाटा की अग्रणी ट्विन-सिलेंडर सीएनजी तकनीक है। एक बड़े टैंक के बजाय, नेक्सन सीएनजी में बूट फ्लोर के नीचे दो छोटे 30-लीटर सीएनजी टैंक हैं, जिससे इसका 321-लीटर लगेज स्पेस अधिकतम होता है - जो इसके पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में थोड़ी ही कम है। यह नवाचार उन सीएनजी वाहन मालिकों की व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है जिन्हें स्टोरेज की आवश्यकता होती है।

शार्प एलईडी डीआरएल, बोल्ड लोअर बम्पर और स्टाइलिश 16-इंच के अलॉय व्हील्स

डिजाइन के दृष्टिकोण से, नेक्सन सीएनजी अपने पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स से मिलती-जुलती है, जिसमें शार्प एलईडी डीआरएल, बोल्ड लोअर बम्पर और स्टाइलिश 16-इंच के अलॉय व्हील्स हैं। इसे अन्य नेक्सन मॉडल से अलग करने के लिए बूट लिड पर एक सूक्ष्म ‘i-CNG’ बैज दिया गया है। अंदर, एसयूवी का इंटीरियर मानक नेक्सन जैसा ही है, हालांकि, अपहोल्स्ट्री के कारण केबिन थोड़ा डार्क महसूस होता है। 10.25-इंच का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट डिस्प्ले वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ डैशबोर्ड को आधुनिक और टेक-प्रेमी लुक देता है। फीचर सूची में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।

नेक्सन सीएनजी का 1.2-लीटर टर्बोचार्ज इंजन

प्रदर्शन की दृष्टि से, नेक्सन सीएनजी का 1.2-लीटर टर्बोचार्ज इंजन 100 पीएस पावर और 170 एनएम टॉर्क उत्पन्न करता है, जो इसके पेट्रोल वेरिएंट के टॉर्क को बनाए रखता है लेकिन हॉर्सपावर में हल्की गिरावट है। विशेष रूप से, यह 24 किमी/किग्रा की प्रभावशाली ईंधन दक्षता का दावा करता है। टाटा की पेट्रोल और सीएनजी के लिए एक ही ईसीयू का उपयोग करके इंजन को सीधे सीएनजी मोड में स्टार्ट करने की क्षमता से उपयोगकर्ता का अनुभव सरल हो जाता है। ड्राइवर कंसोल पर एक टच-सेंसिटिव स्विच के साथ बिना किसी बाधा के ईंधन चयन का आनंद ले सकते हैं।

नेक्सन सीएनजी को ड्राइव करना रिफाइनमेंट और इकोनॉमी का मिश्रण है, जो शहर की यात्रा और हाइवे दोनों के लिए आदर्श है। जबकि छह-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स में स्पष्ट गेट्स हैं, कुछ लोगों को क्लच थोड़ा संवेदनशील लग सकता है, जिससे सुचारू शिफ्ट्स के लिए समायोजन की आवश्यकता होती है। अपने पेट्रोल वेरिएंट से 120 किग्रा अधिक वजन के बावजूद, नेक्सन सीएनजी उच्च गति पर स्थिर और संतुलित हैंडलिंग बनाए रखता है, और इसकी समग्र राइड क्वालिटी पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। पेट्रोल और सीएनजी का टच-सेंसिटिव स्विच कुछ उपभोक्ताओं के लिए समस्या हो सकता है।

advertisement

सामान्य सीएनजी की खामियों को दूर किया है

टाटा ने नेक्सन iCNG के साथ सामान्य सीएनजी की खामियों को दूर किया है, जो एक संतुलित, विशाल और शक्तिशाली एसयूवी प्रदान करता है, जो बाजार में अलग पहचान बनाती है। नेक्सन सीएनजी की पेशकश टाटा की व्यावहारिक नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को इंगित करती है, जो एक ऐसा आकर्षक विकल्प है जो ड्राइवरों के लिए एक ईंधन-किफायती और पर्यावरण-अनुकूल एसयूवी प्रदान करती है, बिना पावर और फीचर्स पर समझौता किए।