Tata Motors Festive Offers: Nexon हो गई 3 लाख रूपये सस्ती !

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 11, 2024 16:28 IST
The firm said it is passing on battery price reduction benefits to customers. 
The firm said it is passing on battery price reduction benefits to customers. 

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपने ग्राहकों के लिए फेस्टिव सीजन के दौरान एक बेहतरीन ऑफर की घोषणा की है। कंपनी ने अपनी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारों पर आकर्षक छूट देने का ऐलान किया है। Nexon का EV मॉडल पर 3 लाख रूपये तक छूट मिल रही है। त्योहारों पर अगर गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो इससे बेहतर विकल्प आपको नहीं मिलेगा।

31 अक्टूबर तक उपलब्ध है ऑफर

इसके अलावा, कुछ चुनिंदा मॉडल और वैरिएंट्स पर कंपनी 45,000 रुपये का अतिरिक्त कस्टमर बेनिफिट भी दे रही है। जो ग्राहक अगले एक-दो महीने में टाटा मोटर्स की कार खरीदने की सोच रहे हैं, वे लाखों रुपये की बचत कर सकते हैं।

इलेक्ट्रिक कारों पर 3 लाख रुपये तक की छूट
 

अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारों पर 3 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। कंपनी की इलेक्ट्रिक कारें जैसे Tata Nexon EV और अन्य इलेक्ट्रिक मॉडल्स इस फेस्टिव सीजन के दौरान विशेष छूट के साथ उपलब्ध हैं।

पेट्रोल, डीजल और सीएनजी मॉडल्स पर 2.05 लाख रुपये तक की छूट

टाटा मोटर्स अपने इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) मॉडल्स पर भी शानदार डिस्काउंट ऑफर कर रही है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कारों पर अधिकतम 2.05 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। इस ऑफर में कंपनी की लोकप्रिय गाड़ियां जैसे Tiago, Tigor, Altroz, Nexon, Harrier, और Safari शामिल हैं।यदि आप इस फेस्टिव सीजन में नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो टाटा मोटर्स का यह डिस्काउंट आपके लिए एक शानदार अवसर हो सकता है। आप अपनी पसंद की कार को बेहतरीन छूट पर खरीदकर काफी बचत कर सकते हैं।

