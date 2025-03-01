scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsऑटोTata Motors: घट गई कंपनी की सेल! फरवरी में YoY 9% कम हुई PV गाड़ियों की बिक्री, EV सेगमेंट को भी लगा झटका

Tata Motors: घट गई कंपनी की सेल! फरवरी में YoY 9% कम हुई PV गाड़ियों की बिक्री, EV सेगमेंट को भी लगा झटका

कंपनी ने बताया कि उसने फरवरी 2025 के महीने में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुल 79,344 वाहनों की बिक्री की जो फरवरी 2024 में 86,406 थी।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 1, 2025 15:45 IST

Tata Motors Auto Sales Report: टाटा मोटर्स ने फरवरी 2025 में कमर्शियल व्हीकल (CV) और पैसेंजर व्हीकल (PV) दोनों की बिक्री में गिरावट दर्ज की है। टाटा मोटर्स ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने बीते महीने यानी फरवरी 2025 में कुल 79,344 गाड़ियां बेची हैं। 

advertisement

कंपनी ने बताया कि उसने फरवरी 2025 के महीने में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुल 79,344 वाहनों की बिक्री की जो फरवरी 2024 में 86,406 थी। 

इसमें कमर्शियल व्हीकल (CV) की बिक्री 32,533 यूनिट रही जो सालाना आधार पर 7% कम थी वहीं पैसेंजर व्हीकल (PV) की बिक्री 46,811 यूनिट रही जो सालाना अधार पर 9% कम थी। 

घरेलू बाजार में बिक्री

फरवरी 2025 में टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में फरवरी 2024 के 84,834 गाड़ियों के मुकाबले 9% कम 77,232 गाड़ियों बेची हैं। 

पैसेंजर व्हीकल (PV) सेल्स

इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) सहित पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में साल-दर-साल (Y-o-Y) 9% की कमी आई। कंपनी ने फरवरी 2025 में 46,811 यूनिट बेची जो फरवरी 2024 में 51,321 यूनिट थी। 

EV सेगमेंट में 23% की महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई, फरवरी 2025 में 5,343 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि फरवरी 2024 में 6,923 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। 

कमर्शियल व्हीकल (CV) सेल्स

कमर्शियल व्हीकल में, बिक्री में साल-दर-साल 7% की गिरावट आई, फरवरी 2025 में कुल 32,533 यूनिट बिकी जबकि पिछले साल इसी महीने में 35,085 यूनिटों की बिक्री हुई थी। CV सेगमेंट के अंदर, छोटे कमर्शियल वाहन (SCV) कार्गो और पिकअप की बिक्री में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% गिर गई।

ट्रकों और बसों सहित मध्यम और भारी कमर्शियल व्हीकल (MH&ICV) की घरेलू बिक्री भी कम हो गई, फरवरी 2024 में 16,227 इकाइयों की तुलना में फरवरी 2025 में 15,940 इकाइयों तक पहुंच गई।

फरवरी 2025 में ट्रकों और बसों सहित MH&ICV घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस की कुल बिक्री 16,693 यूनिट रही, जबकि फरवरी 2024 में यह 16,663 यूनिट थी।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 1, 2025