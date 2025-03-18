एक और झटका! Maruti के बाद Tata Motors ने भी बढ़ाई गाड़ियों की कीमत - अब इतना महंगा पड़ेगा

Tata Motors ने अपने कमर्शियल व्हीकल्स (Commercial Vehicles) की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी का एलान किया है। यह नई कीमतें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। कंपनी ने कहा कि यह फैसला बढ़ती इनपुट लागत की भरपाई के लिए लिया गया है, जिससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगातार प्रभावित हो रही है।

क्यों बढ़ रही हैं वाहन की कीमतें?

पिछले कुछ समय में कच्चे माल की कीमतों, लॉजिस्टिक्स खर्च और महंगाई में इजाफा हुआ है। इससे ऑटोमोबाइल कंपनियों को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

Tata Motors ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट (Model and Variant-Specific) के हिसाब से अलग-अलग होगी। यानी कुछ व्हीकल की कीमतों में कम तो कुछ में ज्यादा इजाफा होगा।

Maruti Suzuki ने भी बढ़ाई कीमत

Tata Motors के इस फैसले से पहले Maruti Suzuki ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में 4% तक की बढ़ोतरी का एलान किया था। Maruti ने बताया कि बढ़ती ऑपरेशनल कॉस्ट, इनपुट खर्च और महंगाई की वजह से यह फैसला लिया गया है।

कंपनी ने कहा कि वह उत्पादन लागत को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ खर्च ग्राहकों पर डालने जरूरी हो गए हैं।

ऑटो इंडस्ट्री पर असर

Tata Motors और Maruti Suzuki, दोनों ही भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के बड़े खिलाड़ी हैं। इनकी कीमतों में बढ़ोतरी का असर बाजार पर साफ दिख सकता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले से ही सप्लाई चेन समस्याओं और महंगाई से जूझ रही है, जिससे यह बढ़ोतरी जरूरी हो गई।